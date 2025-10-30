Većina proizvoda s platformi Shein i Temu krši evropske sigurnosne standarde

Skoro sedam od deset proizvoda kupljenih na popularnim kineskim online platformama Shein i Temu ne ispunjava evropske sigurnosne standarde, pokazalo je istraživanje belgijskog udruženja potrošača Testachats, sprovedeno u saradnji s partnerskim organizacijama iz Njemačke i Danske, prenosi agencija Belga.

Ukupno je analizirano 162 proizvoda iz tri kategorije – dječje igračke, USB punjači i ogrlice. Testovi su obuhvatili mehaničke, električne i hemijske provjere, kao i analizu označavanja proizvoda. Rezultati su pokazali da je 112 artikala imalo barem jednu neusklađenost s evropskim propisima, što znači da se ne bi smjeli prodavati na tržištu Evropske unije.

Sve igračke kupljene putem platforme Shein i 26 od 27 igračaka s Temua imale su ozbiljne nedostatke – od otrovnih supstanci i oštrih rubova do sitnih dijelova koji mogu izazvati gušenje kod djece. Oko 60 posto testiranih igračaka ocijenjeno je kao proizvodi s srednjim do visokim rizikom po sigurnost.

Ni USB punjači nisu prošli bolje – 52 od 54 testiranih nisu zadovoljili sigurnosne standarde. Kod pojedinih je utvrđeno da se tokom preopterećenja zagrijavaju na temperature iznad 100°C, što može izazvati požar ili oštećenje uređaja.

U kategoriji nakita, nekoliko testiranih ogrlica sadržavalo je opasno visoke koncentracije kadmija, toksičnog i kancerogenog metala. Jedan primjerak imao je čak 8.500 puta veći nivo kadmija od dozvoljene granice.

„Kupovina od Temua ili Sheina pomalo je kao igranje ruskog ruleta“, upozorila je Julie Frère, glasnogovornica Testachatsa, pozivajući potrošače na oprez. „Neki proizvodi mogu biti sigurni, ali mnogi predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i sigurnost.“