Šta znače brojevi u bar kodu i kako ih pravilno čitati

Šta znače brojevi u bar kodu pitanje je koje mnogi potrošači postavljaju kada pokušavaju otkriti porijeklo i identitet proizvoda koji kupuju. Iako se na prvi pogled čini da je riječ o nasumičnom nizu cifara, svaki dio bar koda ima tačno određenu ulogu u sistemu globalne identifikacije robe.

Najčešće korišten standard u Evropi je EAN 13 bar kod koji se sastoji od trinaest cifara. Taj broj nije slučajan, već je podijeljen na nekoliko logičkih cjelina koje omogućavaju trgovinama, distributerima i proizvođačima da precizno prepoznaju proizvod u sistemu. Prve cifre predstavljaju GS1 prefiks, odnosno oznaku organizacije u kojoj je kod registrovan. Taj dio se često pogrešno tumači kao zemlja proizvodnje, ali u praksi označava zemlju u kojoj je kompanija dobila svoj kod, ne nužno i mjesto gdje je roba proizvedena.

Nakon početnog prefiksa slijedi dio koji pripada proizvođaču. To je jedinstveni broj koji svaka firma dobija prilikom registracije i on omogućava da se jasno zna koja kompanija stoji iza određenog proizvoda. Dužina tog segmenta može varirati zavisno od veličine kompanije i količine proizvoda koje registruje.

Sljedeći niz cifara odnosi se na samu robu. Tu se krije konkretna oznaka artikla, pakovanja, gramaže ili varijacije proizvoda. Zahvaljujući tom dijelu sistema, moguće je razlikovati dvije slične stavke istog brenda, recimo različite ukuse ili zapremine istog proizvoda. Upravo zato objašnjenje šta znače brojevi u bar kodu pomaže da se razumije kako trgovci prate zalihe i prodaju u realnom vremenu.

Posljednja cifra u nizu je kontrolni broj. On se izračunava posebnom matematičkom formulom na osnovu prethodnih cifara i služi kao zaštita od greške pri skeniranju ili ručnom unosu. Ako skener očita pogrešnu kombinaciju, kontrolna cifra neće odgovarati izračunu i sistem će prijaviti grešku.

Postoji i UPC bar kod koji ima dvanaest cifara i najviše se koristi na sjevernoameričkom tržištu. Princip raspodjele brojeva je sličan, dio označava kompaniju, dio proizvod, a završna cifra služi za provjeru tačnosti. Razlika je uglavnom u dužini i regionalnoj primjeni standarda.

Razumijevanje toga šta znače brojevi u bar kodu korisno je i za potrošače i za trgovce jer pokazuje da svaka oznaka na pakovanju ima preciznu funkciju u globalnom lancu snabdijevanja.