Pazite pri kupovini polovnih automobila, jedna cifra može vam uzeti i 15 posto vrijednosti vozila

Na tržištu polovnih automobila česta je praksa pogrešnog navođenja godine proizvodnje vozila, čime se kupci dovode u zabludu i plaćaju veću cijenu nego što automobil realno vrijedi. Najčešći oblik manipulacije je da se vozilo proizvedeno u drugom dijelu jedne godine, ali s modelnom godinom naredne, predstavlja kao godinu mlađe.

Primjer takve prakse je kada je modelna godina automobila 2015., stvarna godina proizvodnje 2014., ali se u oglasima i dokumentima navodi 2015. godina kao godina proizvodnje. Razlika od samo jedne godine može značajno utjecati na cijenu, kod novijih vozila vrijednost može biti veća i do 15 posto, dok je kod starijih razlika oko pet posto.

Tačna godina proizvodnje može se provjeriti putem VIN oznake u ovlaštenom servisu. Provjera se obično naplaćuje između 60 i 100 maraka, dok je za stalne klijente često i besplatna. Stručnjaci savjetuju da kupci obavezno izvrše ovu provjeru prije zaključenja kupovine.

Prodavač je dužan znati i tačno navesti godinu proizvodnje vozila, a ukoliko je automobil predstavljen kao mlađi nego što zaista jeste, preporuka je odustati od kupovine bez obzira na dodatna objašnjenja, jer se takva praksa smatra ozbiljnim upozorenjem na moguću prevaru.

Kupci koji su već kupili vozilo s pogrešno navedenom godinom proizvodnje imaju pravo tražiti povrat dijela novca, srazmjerno umanjenoj vrijednosti automobila, ili raskid ugovora i povrat kompletnog iznosa uz nadoknadu troškova. Prije pokretanja postupka preporučuje se konsultacija s advokatom, a ako dogovor s prodavačem nije moguć, prava se mogu ostvarivati sudskim putem.

Najsigurnija zaštita je prevencija, kupci bi prije kupovine trebali zatražiti VIN broj i provjeriti tačan datum i sedmicu proizvodnje vozila.