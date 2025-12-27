Koji mjenjači traju duže i koji se lakše održavaju, ručni ili automatski?

Automatski mjenjači sve su zastupljeniji u novim automobilima, ali rast interesovanja bilježe i na tržištu polovnih vozila. Prilikom kupovine automobila jedno od ključnih pitanja je dugotrajnost, pa se mnogi vozači pitaju šta traje duže – ručni ili automatski mjenjač.

Iskustva vozača koji koriste automatski mjenjač često su slična. Većina njih tvrdi da se, nakon što jednom pređu na automatik, više ne vraćaju ručnom mjenjaču. Ovaj stav je posebno izražen kod vozača premium modela, gdje je udobnost vožnje na znatno višem nivou. Ipak, problem nastaje u trenutku kada dođe do kvara, jer tada popravke mogu biti znatno skuplje, prenosi Auto Klub.

Ručni mjenjač – jednostavnost i dug vijek trajanja

Automobili s ručnim mjenjačem godinama su bili dominantan izbor u Evropi. Konstruisani su tako da bez većih problema izdrže čitav životni vijek vozila, koji kod savremenih modela često prelazi 300.000 kilometara. Broj promjena brzina zavisi od načina vožnje, odnosno da li se vozilo češće koristi u gradskoj gužvi ili na otvorenoj cesti.

Iskusan vozač koji pravilno koristi spojku i mjenjač može značajno produžiti njihov vijek trajanja. S druge strane, nepravilna upotreba dovodi do bržeg trošenja spojke i drugih komponenti, što može rezultirati skupim popravkama.

Automatski mjenjači preuzimaju primat

Ručni mjenjači danas su sve rjeđa opcija. Sve je manje modela koji se uopće mogu naručiti s ručnim mjenjačem, a tom trendu dodatno doprinosi rast elektrifikacije pogona. U luksuznom segmentu automatski mjenjači su već standard, dok je slična situacija i kod SUV i terenskih vozila.

Automatski mjenjači nude znatno veću udobnost u vožnji, a zahvaljujući masovnijoj proizvodnji i cijene su postale pristupačnije. Iako su se ranije povezivali s većom potrošnjom goriva, moderni automatski mjenjači danas imaju sedam, osam ili čak devet brzina, što omogućava efikasniju i ekonomičniju vožnju.

Pouzdanost i održavanje

Savremeni automatski mjenjači projektovani su da budu izdržljivi i pouzdani, ali njihova mehanička složenost znači da su osjetljiviji na nepravilno održavanje. Ako se ne servisiraju redovno i pravilno, mogu biti skloniji kvarovima. Ručni mjenjači, zahvaljujući jednostavnijoj konstrukciji, u pravilu su otporniji i jeftiniji za održavanje.

To, međutim, ne znači da su automatski mjenjači nepouzdani. Naprotiv, današnje generacije automatika značajno su unaprijeđene kada je riječ o trajnosti i pouzdanosti.

Šta je bolji izbor kod polovnog automobila

Bez obzira na to da li birate ručni ili automatski mjenjač, dugotrajnost u najvećoj mjeri zavisi od načina korištenja i održavanja. Automatski mjenjači zahtijevaju specijalizirano servisiranje, uključujući redovnu zamjenu ulja i dodatne kontrole, što ne rade svi mehaničari. Ručni mjenjači također traže održavanje, ali ono je obično jednostavnije, rjeđe i povoljnije.

Kod kupovine polovnog automobila najveća nepoznanica ostaje način na koji su prethodni vlasnici vozili i održavali mjenjač. Upravo ta činjenica često ima presudan uticaj na to koliko će još dugo i bez problema mjenjač služiti novog vlasnika.