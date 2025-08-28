Vozači se godinama spore oko toga treba li prilikom parkiranja povući ručnu kočnicu ili je dovoljno ostaviti vozilo u brzini. Stručnjaci ističu da je povlačenje ručne uvijek bezbjednije, posebno zimi i na kosim površinama.

Na ravnoj podlozi često je dovoljno ostaviti vozilo u brzini ili u opciji “P” kod automatskog mjenjača. Ipak, u slučaju kvara na kvačilu ili mjenjaču, vozilo se ipak može pomjeriti.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da uvijek treba povući ručnu, a dodatna mjera sigurnosti je zakretanje točkova prema ivici kolovoza – kako bi se spriječilo da vozilo u slučaju kretanja završi na putu.

Može li ručna kočnica smrznuti?

Zimi vozači često strahuju da bi ručna kočnica mogla smrznuti. Taj problem se javlja uglavnom kod oštećenih sajli i rješava se otapanjem.

Redovna upotreba ručne sprečava zaglavljivanje ili rđanje mehanizma, pa stručnjaci savjetuju da je ne preskačete ni kada su niske temperature.

Mnogi moderni automobili imaju električnu parkirnu kočnicu aktiviranu prekidačem. Njena funkcija je identična klasičnoj ručnoj kočnici – obezbjeđuje vozilo i potrebno ju je redovno koristiti da bi ostala ispravna.

Ručna kočnica nije samo pomoćno sredstvo kod parkiranja, već i važan bezbjednosni sistem. U slučaju kvara glavne kočnice, ona preuzima ulogu rezervne i može spriječiti nesreću.