Automobil gorio u naselju Krojčica, brzom intervencijom vatrogasaca spriječena veća šteta

Jasmina Ibrahimović

U naselju Krojčica u Tuzli zabilježen je požar na privatnom motornom vozilu, a brzom i efikasnom intervencijom tuzlanskih vatrogasaca spriječeno je širenje vatre prema unutrašnjosti automobila. Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, dok povrijeđenih osoba nije bilo.

Kako je saopćeno iz operativnih centara civilne zaštite Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u istom periodu imale ukupno tri intervencije na gašenju požara. Pored požara automobila u naselju Krojčica na području Tuzla, vatrogasci su intervenirali i u naselju Mala Solina, na broju 110, gdje je gorio pomoćni objekat, garaža u sklopu privatnog domaćinstva.

Treća intervencija zabilježena je na području općine Banovići, u mjesnoj zajednici Grad III, u ulici Jezero, gdje je došlo do požara dimnjaka na privatnom stambenom objektu. Svi požari su lokalizirani i ugašeni, a nadležne službe su ponovo apelovale na građane da obrate pažnju na ispravnost vozila, dimnjaka i pomoćnih objekata, posebno u zimskom periodu.

Učitati više

