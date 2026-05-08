Gotovina više neće prolaziti: Nova pravila za kupovinu automobila u EU

Kupovina automobila gotovinom u Evropskoj uniji od 10. jula 2027. godine bit će ograničena, jer će na snagu stupiti pravilo prema kojem plaćanja veća od 10.000 eura više neće biti dozvoljena u gotovini.

Ova promjena posebno će se odraziti na tržište automobila, budući da cijene novih, ali i velikog broja polovnih vozila, često prelaze ovaj iznos. Kupci će u takvim slučajevima morati koristiti bankovne transfere, finansiranje ili druge oblike bezgotovinskog plaćanja.

Novi propis uvodi i dodatnu obavezu za gotovinska plaćanja od 3.000 eura i više. Kupci će morati dokazati identitet, dok će trgovci biti dužni evidentirati podatke i čuvati ih najmanje pet godina.

Cilj ovih mjera je povećanje transparentnosti, sprečavanje pranja novca i ograničavanje ilegalnih finansijskih tokova. Za prodavače automobila to znači više administrativnih obaveza i prilagođavanje novim pravilima poslovanja.

Važno je da se ograničenje odnosi na komercijalnu prodaju, odnosno kupovinu vozila od trgovaca. Privatne transakcije između građana neće imati isti fiksni limit, ukoliko nijedna strana ne djeluje kao poduzetnik.

Velike kupovine automobila gotovinom kod ovlaštenih prodavača tako će od 2027. godine postati prošlost, a bankovni transferi i drugi digitalni oblici plaćanja preuzet će glavnu ulogu.