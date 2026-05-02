Evo gdje možete obaviti kupovinu 2. maja

Veliki trgovački lanci u Bosni i Hercegovini objavili su radno vrijeme tokom prvomajskih praznika, a građanima se savjetuje da kupovinu planiraju na vrijeme.

Gotovo sve Bingo trgovine u Federaciji BiH neće raditi 1. i 2. maja, dok će u Republici Srpskoj većina Bingovih objekata biti zatvorena 1. maja, a 2. maja raditi skraćeno.

Konzum, Mercator i Amko neće raditi oba praznična dana, dok Namex neće raditi samo 1. maja.

Crvena jabuka i Robot neće raditi 1. i 2. maja, a s obzirom na to da nakon praznika slijedi nedjelja, koja je u FBiH neradna za trgovine, njihovi objekti bit će zatvoreni tri dana.

Kada je riječ o trgovačkom lancu Đurić, dio marketa neće raditi 1. maja, dok će dio biti otvoren. Gotovo svi njihovi marketi radit će 2. maja.

Tropic marketi u Republici Srpskoj neće raditi 1. maja, dok će 2. maja raditi skraćeno do 16 sati.

Građanima u Federaciji BiH savjetuje se da se na vrijeme snabdiju osnovnim namirnicama, dok se u Republici Srpskoj 2. maja očekuju veće gužve u marketima koji budu radili.