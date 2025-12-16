Kupujete u kineskim radnjama? Ove proizvode bolje zaobiđite

Kupovina u kineskim radnjama mnogima je privlačna zbog niskih cijena i širokog asortimana, ali iza povoljnih ponuda često se kriju proizvodi čiji kvalitet i sigurnost mogu biti upitni.

Iako takva kupovina može biti isplativa i zabavna, postoje artikli kod kojih je potreban dodatni oprez.

Elektronika koja ne ispuni očekivanja

Kupovina u kineskim radnjama često uključuje jeftinu elektroniku, ali upravo kod ovih proizvoda razlike u kvalitetu postaju najočiglednije.

Uređaji mogu biti nekompatibilni s domaćim standardima, skloni kvarovima ili napravljeni od lomljivih komponenti. Ušteda na početku nerijetko se pretvori u dodatni trošak već nakon nekoliko korištenja.

Igračke koje mogu predstavljati rizik

Sigurnost djece mora biti prioritet, a upravo tu se krije jedan od najvećih problema.

Igračke iz kineskih prodavnica ponekad ne zadovoljavaju sigurnosne standarde i mogu sadržavati štetne materijale poput olova. Naizgled bezazleni predmeti mogu predstavljati potencijalnu opasnost tokom svakodnevne igre.

Kozmetika i proizvodi za njegu kože

Kozmetički proizvodi niske cijene često dolaze s nejasnim sastavom. Hemikalije koje nisu adekvatno testirane mogu izazvati iritacije, alergije ili dugoročna oštećenja kože.

Osim toga, njihova efikasnost je često znatno slabija od proizvoda provjerenih brendova.

Odjeća i obuća kratkog vijeka trajanja

Iako izgledaju primamljivo na policama ili fotografijama, odjeća i obuća iz kineskih radnji često razočaraju nakon nekoliko nošenja.

Materijali su tanki, šavovi slabi, a krojevi nerijetko ne odgovaraju standardnim veličinama. Kupovina u kineskim radnjama u ovom segmentu često znači kompromis na račun trajnosti.

Alati i kućanski aparati pod znakom pitanja

Jeftini alati i mali kućanski aparati mogu djelovati kao dobra prilika, ali loša izrada i nekvalitetni dijelovi povećavaju rizik od kvarova i nezgoda.

Kod ovakvih proizvoda sigurnost bi uvijek trebala imati prednost nad cijenom.

Baterije koje ne traju koliko obećavaju

Baterije iz kineskih prodavnica često imaju manji kapacitet nego što je naznačeno na ambalaži. Osim slabih performansi, postoje i potencijalni sigurnosni rizici, posebno kod pregrijavanja ili curenja.

Sportska oprema bez pouzdanosti

Za rekreativce ovakva oprema može izgledati prihvatljivo, ali ozbiljniji sportisti bi trebali biti oprezni. Loš kvalitet izrade može uticati na performanse, ali i povećati rizik od povreda tokom treninga.

Falsifikati i zaštićeni proizvodi

Kupovina kopija poznatih brendova ne nosi samo problem lošeg kvaliteta, već i pravne posljedice. Falsifikovana roba često je daleko ispod standarda originala i može dovesti do novčanih kazni ili zapljene proizvoda.

Auto dijelovi kao potencijalna opasnost

Kod auto dijelova nema prostora za kompromis. Neispravni ili loše proizvedeni dijelovi mogu direktno ugroziti sigurnost u saobraćaju, zbog čega se kupovina ovakvih proizvoda iz nepouzdanih izvora smatra posebno rizičnom.

Kupovina u kineskim radnjama može biti dobar način za uštedu, ali samo ako se pažljivo bira šta se stavlja u korpu. Kvalitet i sigurnost uvijek bi trebali biti ispred niske cijene, piše Espreso.