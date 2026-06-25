Predmeti u automobilu na vrućini mogu biti opasni: Kreme, sprejevi i upaljači mogu napraviti haos

Predmeti u automobilu tokom ljetnih vrućina mogu se oštetiti, pokvariti ili u pojedinim slučajevima predstavljati ozbiljnu opasnost, posebno ako vozilo duže vrijeme stoji na suncu.

Visoke temperature u unutrašnjosti automobila mogu biti znatno veće od vanjske temperature, zbog čega se brojne stvari koje mnogi svakodnevno ostavljaju u vozilu ne bi smjele držati u kabini tokom toplinskog vala.

Jedan od najčešćih primjera je plastična boca vode. Iako se može činiti praktičnim imati vodu pri ruci, stručnjaci upozoravaju da visoka temperatura može uticati na plastiku i dovesti do ispuštanja određenih hemikalija u vodu, među kojima se najčešće spominju bisfenol A i ftalati.

Poseban oprez potreban je kod uređaja koji imaju baterije, poput mobitela, laptopa i drugih elektronskih uređaja. Ekstremna vrućina može oštetiti bateriju, smanjiti njen vijek trajanja, a u nekim slučajevima izazvati i ozbiljniji kvar uređaja.

Na visokim temperaturama nisu sigurne ni kreme za sunčanje, posebno ako su ostavljene direktno na suncu. Pod pritiskom i uticajem vrućine ambalaža se može oštetiti, a sličan rizik postoji i kod različitih sprejeva. Dezodoransi, lakovi za kosu i drugi proizvodi u bočicama pod pritiskom ne bi trebali ostajati u pregrijanom automobilu, jer se povećava pritisak u ambalaži.

Visoka temperatura može oštetiti i sunčane naočale. Plastični okviri mogu se iskriviti ili promijeniti boju, dok se leće mogu deformisati, naročito ako su naočale ostavljene na komandnoj tabli ili drugoj površini izloženoj direktnom suncu.

Posebno je važno voditi računa o lijekovima. Antibiotici, injekcije i drugi lijekovi osjetljivi su na toplotu, a njihovo čuvanje u automobilu može uticati na djelotvornost. U nekim slučajevima lijekovi mogu postati neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice za osobe kojima su neophodni.

Među predmetima koji ne podnose visoke temperature su i kozmetički proizvodi. Ruž za usne se može otopiti, kreme promijeniti strukturu, a različiti preparati izgubiti kvalitet.

Limenke gaziranih pića također ne bi trebalo ostavljati u vozilu tokom velikih vrućina. Zbog pritiska i toplote mogu se otvoriti ili puknuti, što može napraviti štetu i neugodan nered u unutrašnjosti automobila. Slično se može dogoditi i s voćnim sokovima.

Jedan od najrizičnijih predmeta je upaljač za jednokratnu upotrebu. Ako se ostavi u pregrijanom vozilu, može predstavljati opasnost i izazvati ozbiljnu štetu, pa se preporučuje da se takvi predmeti nikada ne drže u automobilu tokom ljetnih temperatura.

Predmeti u automobilu tokom vrućih dana ne bi trebali ostajati na sjedištima, komandnoj tabli ili u pretincima ako su osjetljivi na toplotu. Najsigurnije je iz vozila izvaditi sprejeve, lijekove, elektroniku, upaljače, kozmetiku, limenke i plastične boce, posebno kada automobil duže stoji na suncu.