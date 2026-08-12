Evo kako sigurno posmatrati pomračenje sunca i bez posebnih naočala

Pomračenje Sunca danas će biti vidljivo iz brojnih dijelova sjeverne hemisfere, a za njegovo posmatranje nije neophodno imati posebne naočale. Postoji nekoliko jednostavnih načina da se ovaj astronomski fenomen prati sigurno, bez direktnog gledanja u Sunce.

Najjednostavniji način je napraviti mali projektor pomoću dva komada kartona ili čvršćeg papira. Na jednom se napravi sitna rupica, nakon čega se osoba okrene leđima prema Suncu i kroz otvor projicira sunčevu svjetlost na drugi komad papira. Kako Mjesec bude prelazio preko Sunčevog diska, mijenjat će se i oblik projekcije.

Pomračenje Sunca može se pratiti i pomoću kuhinjskog cjedila

Za posmatranje može poslužiti i obično kuhinjsko cjedilo. Potrebno ga je postaviti tako da sunčeva svjetlost prolazi kroz rupice i pada na papir ili drugu svijetlu površinu.

Svaka rupica tada funkcioniše kao mali projektor, pa se istovremeno može dobiti veliki broj sitnih prikaza Sunca. Na njima će tokom pomračenja biti moguće vidjeti kako Mjesec postepeno zaklanja Sunce.

Još jedna mogućnost je projektor napravljen od prazne kutije za pahuljice. Na dno kutije može se postaviti bijeli papir, dok se na njenom vrhu naprave dva otvora. Jedan se prekrije aluminijskom folijom u kojoj se napravi mala rupica, dok drugi služi za gledanje projekcije koja se pojavljuje unutar kutije.

Gdje će pomračenje biti vidljivo?

Potpuno pomračenje Sunca 12. augusta prolazi uskim pojasom preko Grenlanda, Islanda, Španije i manjeg dijela Portugala.

Djelimično pomračenje moći će se posmatrati na znatno većem području, uključujući veliki dio Evrope i dijelove Sjeverne Amerike.

Direktno gledanje u Sunce može oštetiti vid

Bez obzira na način posmatranja, najvažnije je ne gledati direktno u Sunce tokom djelimičnog pomračenja bez odgovarajuće zaštite. Obične sunčane naočale nisu dovoljne i ne mogu zamijeniti certificirane naočale ili solarne filtere namijenjene upravo za ovu svrhu.

Za direktno posmatranje potrebno je koristiti opremu koja ispunjava standard ISO 12312-2.

Poseban oprez potreban je kod teleskopa, dvogleda i fotoaparata. Ovi uređaji dodatno koncentriraju sunčevu svjetlost, zbog čega se bez odgovarajućeg solarnog filtera ne smiju usmjeravati prema Suncu.

Kod metoda poput projektora s rupicom ili kuhinjskog cjedila ne gleda se prema Suncu, već isključivo njegova projekcija na drugoj površini.

NASA za jednostavan projektor preporučuje dva komada čvršćeg bijelog papira ili kartona, aluminijsku foliju, ljepljivu traku i pribadaču. Na jednom kartonu napravi se otvor, preko njega se postavi folija i probuši sitna rupica, dok drugi karton služi kao ekran.

Osoba treba stajati leđima okrenuta Suncu i držati karton s rupicom iznad podloge na kojoj će se pojaviti projekcija. Većim razmakom između kartona dobija se i veća slika Sunca.

Kroz otvor projektora ne treba gledati prema Suncu, jer je pomračenje Sunca sigurno posmatrati samo uz odgovarajuću zaštitnu opremu ili indirektnim metodama.