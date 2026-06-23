BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina, temperature lokalno do 42 stepena

BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u Bosni i Hercegovini, koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa.

Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni.

“Vruće vam je i sparno ovih dana? Biće i toplije. Prema kraju ove i početkom iduće sedmice idemo lokalno do 42°C. Ozbiljan talas vrućina u periodu između 26. juna i 02. jula. Lokalno su ugroženi i rekordi za jun”, objavio je BH Meteo.

Na objavljenoj meteorološkoj karti vidljivo je da se visoke temperature očekuju u većem dijelu zemlje, posebno u centralnim, istočnim i južnim područjima, dok će toplotni talas zahvatiti i šire područje regije.

Građanima se preporučuje oprez, naročito u najtoplijem dijelu dana. Potrebno je izbjegavati duže izlaganje suncu, unositi dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Federalni hidrometeorološki zavod za petak prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz dnevne temperature koje će u pojedinim područjima ići do 38 stepeni Celzijusa.