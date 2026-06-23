BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina, temperature lokalno do 42 stepena

Nedžida Sprečaković
BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina, temperature lokalno do 42 stepena
BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina, temperature lokalno do 42 stepena

BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u Bosni i Hercegovini, koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa.

Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni.

“Vruće vam je i sparno ovih dana? Biće i toplije. Prema kraju ove i početkom iduće sedmice idemo lokalno do 42°C. Ozbiljan talas vrućina u periodu između 26. juna i 02. jula. Lokalno su ugroženi i rekordi za jun”, objavio je BH Meteo.

Na objavljenoj meteorološkoj karti vidljivo je da se visoke temperature očekuju u većem dijelu zemlje, posebno u centralnim, istočnim i južnim područjima, dok će toplotni talas zahvatiti i šire područje regije.

Građanima se preporučuje oprez, naročito u najtoplijem dijelu dana. Potrebno je izbjegavati duže izlaganje suncu, unositi dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Federalni hidrometeorološki zavod za petak prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz dnevne temperature koje će u pojedinim područjima ići do 38 stepeni Celzijusa.

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