Predah od vrućina? Evo šta najavljuju meteorolozi

Vrućine u BiH nastavit će se i u narednim danima, a prema trenutnim meteorološkim prognozama, nagla promjena vremena koja bi označila kraj ljetnih temperatura još nije na vidiku. Dakle, period vrućina se nastavlja.

Prema prognozi BH Metea, Bosnu i Hercegovinu očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme, uz veoma visoke temperature. Nakon vrhunca aktuelnog toplotnog vala, u pojedinim dijelovima Bosne očekuje se nešto blaži pad temperature, ali bez značajnijeg zahlađenja. U Hercegovini će vrućine biti još izraženije, a temperature bi lokalno mogle biti blizu 40 stepeni.

Dodatni problem predstavlja suh i topao vjetar u Hercegovini. Fenski efekat bure može doprinijeti dodatnom zagrijavanju zraka, posebno u večernjim satima, dok kombinacija visokih temperatura, suhog vremena i nedostatka padavina povećava opasnost od nastanka i širenja požara.

Tokom vikenda očekuje se novi rast temperatura, pa će vrućine u BiH ponovo biti izraženije. Značajnijih padavina do tada uglavnom neće biti, izuzev mogućnosti ponekog lokalnog pljuska u brdsko-planinskim područjima. Nastavak suhog perioda mogao bi dodatno pogoršati stanje sa sušom.

Meteorolozi za sada ne vide takozvani „summerkiller“, izraz kojim se opisuje snažnija promjena vremena nakon koje ljetne vrućine počinju trajnije popuštati. Nakon 17. augusta raste mogućnost za padavine i povremeni pad temperature, ali prema trenutnim prognozama to još ne znači definitivan kraj ljeta.

I aktuelna dugoročnija prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH pokazuje promjenu tokom naredne sedmice. Prema raspoloživim modelima, od utorka se očekuju padavine uz frontalni poremećaj koji bi trebao zahvatiti cijelu zemlju, pri čemu se više padavina očekuje na sjeveru. Dnevne temperature tada bi se u Bosni mogle spustiti na vrijednosti između 23 i 29 stepeni, dok bi na jugu išle do 33 stepena.

Do tada će preovladavati ljetne prilike. FHMZ za period do nedjelje, 16. augusta, prognozira uglavnom sunčano vrijeme, uz dnevne temperature koje će u Bosni dosezati do 37, a na jugu zemlje do 39 stepeni.

Tako bi vrućine u BiH nakon 17. augusta mogle barem nakratko oslabiti, uz veću mogućnost kiše, ali će tek naredna ažuriranja prognoznih modela pokazati hoće li promjena biti trajnija.