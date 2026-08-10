Novi toplotni talas u BiH: Temperature će ponovo dosezati 40 stepeni

Novi toplotni talas u BiH donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dosezati oko 40 stepeni.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće vrijeme. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 36, a na jugu BiH i do 39 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme, uz jutarnju temperaturu oko 18 i dnevnu oko 33 stepena.

Novi toplotni talas donosi još vrelih dana

Prema prognozama BHmeteo, tokom ove sedmice nastavlja se period visokih temperatura, dok će glavnina novog toplotnog talasa zahvatiti zapadne i centralne dijelove Evrope.

I Bosnu i Hercegovinu očekuje još mnogo vrelih i uglavnom suhih dana, a maksimalne temperature ponovo će se približavati 40 stepeni.

Najizraženije vrućine očekuju se početkom i krajem sedmice. U periodu od 12. do 14. augusta moguće je manje osvježenje zbog sjevernog strujanja i prodora nešto svježije zračne mase prema istočnim dijelovima Evrope.

Uz osvježenje se očekuju sjeverni vjetar i bura. Posebno bi bura u Hercegovini mogla povećati opasnost od nastanka i brzog širenja požara, dok dugotrajan izostanak padavina nastavlja stvarati nepovoljne hidrološke prilike.

Značajnije padavine još nisu na vidiku

Veća količina kiše za sada se ne očekuje. Lokalni pljuskovi mogući su tek ponegdje, ali prema trenutnim prognozama neće biti dovoljno rasprostranjeni da značajnije promijene vremenske prilike.

Ljetno i veoma toplo vrijeme moglo bi se zadržati još najmanje desetak dana. Ukoliko se takav trend nastavi, august 2026. mogao bi se svrstati među najtoplije auguste od početka meteoroloških mjerenja u pojedinim dijelovima Evrope.

Veće šanse za promjenu vremena pojavljuju se nakon 17. augusta, ali je riječ o periodu za koji prognoze još nisu dovoljno pouzdane. Do tada se očekuje nastavak pretežno sunčanog, vrućeg i uglavnom suhog vremena.

Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana?

U utorak, 11. augusta, očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 14 do 19, na jugu do 24, dok će dnevna biti između 32 i 38, a na jugu zemlje do 40 stepeni.

U srijedu, 12. augusta, bit će pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva moguć je poneki lokalni pljusak u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura bit će od 15 do 20, na jugu do 25, a dnevna između 31 i 36, na jugu do 40 stepeni.

U četvrtak, 13. augusta, zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se između 14 i 19, na jugu do 25, dok će najviša dnevna biti od 30 do 35, a na jugu zemlje do 39 stepeni.