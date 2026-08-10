Devet rudara šestu noć provelo u jami Raspotočje

Devet rudara Rudnika mrkog uglja Zenica šestu noć provelo je u jami Raspotočje, gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća, a ukoliko tokom dana ne bude pomaka, danas bi im se trebali pridružiti i članovi Glavnog odbora Sindikata.

Predsjednik Sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Ćoloman kazao je da je stanje nepromijenjeno. U jami je ostalo devet rudara, dok ih predsjednik Sindikata Nedžad Duraković redovno obilazi.

Prema njegovim riječima, rudari se fizički osjećaju dobro, ali se njihovo zdravstveno stanje kontinuirano prati kako bi se moglo pravovremeno reagovati.

Članovi Sindikata spremni sići u jamu

Ukoliko tokom dana ne dođe do rješenja, članovi Glavnog odbora Sindikata trebali bi se rudarima pridružiti od 15 sati, odnosno tokom druge smjene.

Bez obzira na protest, u jami se svakodnevno obavljaju neophodni poslovi odvodnje i otplinjavanja. Te poslove obavljaju ekipe koje broje do šest radnika.

Ćoloman je naveo i da je Miroslav Milanović, koji je u petak zbog iscrpljenosti prevezen vozilom Hitne pomoći, već u subotu odradio svoju smjenu na poslovima održavanja.

Nakon što mu je ukazana medicinska pomoć Milanović se želio odmah vratiti u jamu, ali su ga kolege uvjerile da mu je potreban odmor.

Rudari traže pisane garancije za isplatu plaća

Zeničkim rudarima još nisu isplaćene plaće za maj i juni, dok uskoro na naplatu dospijeva i julska plaća.

Rudari poručuju da će protest u jami Raspotočje prekinuti tek kada dobiju pisane garancije i precizan termin isplate dugovanih plaća.

Privremeno im je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica do 6. septembra.

Istovremeno, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona od tri rudnika koja posluju u okviru Koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona KM po osnovu dugovanja, dok godišnji budžet ZZO ZDK iznosi oko 320 miliona KM.