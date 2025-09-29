Štrajk glađu rudara RMU Zenica ulazi u peti dan

Osam članova Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja Zenica nastavilo je i danas štrajk glađu u zgradi Doma rudara, gdje su okupljeni od četvrtka u znak protesta zbog neisplaćenih plaća i zastoja u procesu zatvaranja rudnika.

Podršku im povremeno pružaju i kolege, dok iz Sindikata poručuju da su njihovi zahtjevi jasni – isplata zaostalih plaća za juli i august te socijalno zbrinjavanje radnika koji ostaju bez posla.

Sekretar Sindikata Alija Selman naglasio je da su radnici iscrpljeni stalnim traženjem osnovnih prava. „Tražimo samo kontinuitet isplate, jer bez plaće, toplog obroka i naknade za prijevoz nema ni minimuma dostojanstva. Nismo dobili regres od prošle godine, niti ikakvu pomoć. Mi smo ljudi kojima treba pomoći“, poručio je Selman, dodajući da rudnik, iako u postupku zatvaranja, i dalje radi poslove održavanja za koje radnici traže pravičnu naknadu.

Predsjednik Sindikata Nedžad Duraković kazao je da tokom vikenda nije bilo aktivnosti na rješavanju problema, ali da je zdravstveno stanje rudara koji štrajkuju stabilno i da nije bilo potrebe za intervencijom ljekara. „Odlučni smo da istrajemo i očekujemo da tokom ove sedmice bude zakazan sastanak na kojem će se razgovarati o narednim koracima“, izjavio je Duraković.

Prema njegovim riječima, u proteklih 15 mjeseci urađen je značajan dio posla na zadacima koje je rudniku postavila Elektroprivreda BiH, a optimizam temelji na planu da se u narednih nekoliko mjeseci iz jame Raspotočje izvuku dijelovi opreme „širokog čela“ i prebace u Rudnik Kreka.

RMU Zenica trenutno zapošljava 512 radnika, od kojih je oko 200 angažirano na poslovima održavanja, dok je približno 300 na privremenom prekidu rada i primaju minimalnu plaću u Federaciji BiH od 1.000 KM. Sredstva za penzionisanje 24 radnika su osigurana, no zbog administrativnih procedura penzije čekaju već više od godinu dana. Do kraja ove godine uslove za penzionisanje trebalo bi ispuniti još oko 20 rudara.