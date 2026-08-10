Lukavački ronioci zablistali u Bijeljini: Osvojili dva ekipna prva mjesta

Lukavački ronioci ostvarili su odličan rezultat na Otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u podvodnim vještinama, kao i na Memorijalnom turniru „Nikola Vojaković i Jelena Radić“, održanim 8. augusta na bazenima „Dvorovi“ u Bijeljini.

Takmičenje je okupilo ronioce iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a održano je u muškoj i ženskoj konkurenciji, u disciplini ronjenja u paru.

Takmičari su imali zadatak savladati stazu dugu 200 metara sa postavljenim preprekama, pri čemu su se bodovali ostvareno vrijeme i kazneni bodovi.

Najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca, koji su Memorijalni turnir završili na prvom mjestu u ekipnom plasmanu sa ukupno 1.305 bodova.

Drugo mjesto osvojio je Ronilački klub „Panteri“ iz Bijeljine sa 900 bodova, dok je treće mjesto pripalo Klubu podvodnih aktivnosti „Bela Crkva“ iz Srbije sa 818 bodova.

Prvo mjesto i na Prvenstvu BiH

Lukavački ronioci bili su uspješni i u pojedinačnoj konkurenciji na Prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Samra Mrdžić i Sabina Džinić osvojile su prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, dok su Elvir Mahmutović i Faruk Kahrić zauzeli treće mjesto u muškoj konkurenciji.

Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac osvojila je prvo mjesto i u ekipnom plasmanu Prvenstva BiH sa 1.305 bodova.

Na drugom mjestu završio je Ronilački klub „Panteri“ iz Bijeljine sa 900 bodova, dok je treće mjesto pripalo Ronilačkom klubu „TRB“ iz Bijeljine sa 723 boda.

Iz Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac zahvalili su domaćinima na organizaciji takmičenja i druženju, ističući da je događaj bio još jedna prilika za promociju ronilačkog sporta i razmjenu iskustava među klubovima iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Lukavački ronioci tako su takmičenje u Bijeljini završili sa dva ekipna prva mjesta, uz prvo mjesto u ženskoj i treće mjesto u muškoj konkurenciji.