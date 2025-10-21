Federalno prvenstvo gluhih i nagluhih biće održano 31. oktobra 2025. godine, a domaćini takmičenja su Tuzla i Banovići. Sportski savez gluhih i nagluhih Federacije BiH organizuje ovo značajno sportsko okupljanje koje će okupiti oko 200 učesnika i gostiju iz cijele Federacije BiH.

Kako je organizacija Federalnog prvenstva gluhih i nagluhih zahtjevna, a finansijska situacija u ovoj populaciji izuzetno teška, Savez poziva institucije, kompanije i pojedince da pomognu realizaciju događaja. Potrebna su sredstva za nabavku pehara, izradu diploma i zahvalnica, osiguranje hrane, pića i smještaja, kao i angažman sudija i zaštitara.

Sportski savez gluhih i nagluhih Federacije BiH naglašava da su ovakva sportska druženja važan vid socijalne i fizičke inkluzije osoba s invaliditetom, jer podstiču aktivan i zdrav način života. Svi koji žele podržati održavanje Federalnog prvenstva gluhih i nagluhih mogu izvršiti uplatu na broj računa: 5723960000540825, MF Banka.