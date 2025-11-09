Učenice iz Tuzle predstavile BiH na međunarodnom naučnom EXPO-u u Luksemburgu

Učenice devetog razreda Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla, Nadia Elezović i Ajša Čeperković, učestvovale su na 15. izdanju Luxembourg International Science Expo (LISE) — međunarodnog sajma i olimpijade nauke koji je održan od 28. oktobra do 1. novembra 2025. godine u Luksemburgu.

Ovaj prestižni događaj okupio je učesnike iz 27 država s četiri kontinenta, a 90 mladih inovatora predstavilo je 32 projekta. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih okupljanja posvećenih promociji nauke i istraživačkog rada među mladima.

Nadia i Ajša s ponosom su predstavljale svoju školu, Richmond Park Međunarodnu osnovnu školu Tuzla, grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, kao jedine predstavnice iz naše zemlje. Njihov istraživački rad privukao je pažnju stručnog žirija, a učenice su dobile posebne pohvale za kvalitet prezentacije i inovativnost projekta. Također su istaknute kao najmlađe učesnice cijelog EXPO-a, te su osvojile priznanje za učešće.

Učešće na ovom međunarodnom događaju omogućilo im je da steknu nova znanja o evropskim naučnim projektima, razmijene iskustva s vršnjacima iz drugih zemalja i uspostave značajne međunarodne kontakte i saradnje.

Učenice je na ovom putovanju pratila pedagogica Merima Šehić, koja ističe da su djevojčice pokazale izuzetnu zrelost, znanje i odgovornost, dostojno predstavljajući svoju školu i Bosnu i Hercegovinu.

“Ponosni smo na naše učenice koje su s velikim entuzijazmom, znanjem i istraživačkim duhom predstavljale Tuzlu i našu zemlju. Njihov rad pokazuje da mladi iz BiH mogu ravnopravno učestvovati u evropskim i svjetskim naučnim projektima,” poručili su iz škole.

Uspjeh Nadije i Ajše još jednom potvrđuje da se upornost, znatiželja i ljubav prema nauci prepoznaju i cijene — bez obzira na godine.

