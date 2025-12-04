CPR Tuzla na Sarajevo Dance Festu: U Tuzlu donijeli pet zlatnih, pet srebrnih i dva bronzana odličja

Takmičari Centra za ples i rekreaciju Tuzla proteklog vikenda ostvarili su izvanredne rezultate na međunarodno priznatome takmičenju Sarajevo Dance Fest, u okviru kojeg je održan prestižni KV Turnir u latino-američkim i standardnim plesovima. Plesači CPR-a Tuzla vratili su se kući sa pet zlatnih, pet srebrnih i dva bronzana odličja, čime su još jednom potvrdili status jedne od najuspješnijih plesnih ekipa u zemlji.

Uz medalje, nekoliko takmičarki ostvarilo je i zapažene plasmane u finalnim rundama. Tri takmičarke zauzele su šesto mjesto, jedna sedmo, a dvije su osvojile jedanaestu poziciju u drugoj kategoriji. Još tri mlade plesačice plasirale su se u polufinale, što dodatno potvrđuje širinu talenta u ovom tuzlanskom klubu.

U CPR Tuzla naglašavaju da ovi rezultati pokazuju koliko je snažna i perspektivna plesna scena u Tuzli. Posvećenost, rad i stručna podrška, kako kažu, temelj su svakog uspjeha. Ključnu ulogu u tome ima trenerica Asima Hamidović, čija predanost i znanje godinama oblikuju generacije mladih plesača.

Hamidović ističe da su takmičari još jednom pokazali izuzetnu energiju i talenat, te su zasluženo osvojili impresivan broj medalja. Navodi da je ponosna na disciplinu i odgovornost koje su mladi plesači pokazali, a postignuti rezultati najbolji su dokaz da se predan rad uvijek isplati. Sarajevo Dance Fest, dodaje, okuplja veliki broj učesnika iz cijelog regiona i šire, što njihov uspjeh čini još značajnijim.

Za mnoge takmičare CPR Tuzla ovo je tek početak puta prema ostvarivanju velikih ciljeva. Hamidović naglašava da je svako takmičenje stepenica u razvoju, te da joj kao trenerici najveću satisfakciju predstavlja praćenje njihovog rasta, pomjeranja granica i dostojanstvenog predstavljanja Tuzle. Klub već gleda prema novim izazovima, sa željom da nastavi napredovati, stvarati nova iskustva i bilježiti dobre rezultate.

Članovi CPR Tuzla tokom cijele takmičarske sezone učestvuju na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, a zahvaljujući stručnom vodstvu, trudu i stečenim plesnim vještinama, u Tuzlu se redovno vraćaju sa vrijednim priznanjima.