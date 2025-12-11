Večeras plesni performans CPR Tuzla u Narodnom pozorištu

Ali Huremović
Članovi Centra za ples i rekreaciju Tuzla večeras će na sceni Narodnog pozorišta Tuzla izvesti veliki plesni performans, na kojem će publici predstaviti različite sekcije Centra i rezultate rada iz protekle godine. Početak programa zakazan je za 19 sati.

Centar za ples i rekreaciju Tuzla tokom godine okuplja polaznike svih uzrasta kroz širok spektar programa – od standardnih i latinoameričkih plesova, hip-hopa i baleta, do zumbe, plesnog aerobika i rekreativnih plesnih časova za osobe starije od 60 godina. Upravo će se veliki broj tih grupa večeras predstaviti publici, a instruktori najavljuju večer punu pozitivne energije i dobrog raspoloženja.

Voditelj Centra Alan Alagić ističe da iza večerašnjeg performansa stoji višemjesečan rad i predanost. Navodi da su polaznici marljivo trenirali, nastupali i učestvovali na takmičenjima, te je ovo prilika da sa sugrađanima podijele uspjehe i radost plesa. Alagić je pozvao građane Tuzle da dođu i uživaju u atmosferi, podsjećajući da je ulaz slobodan.

Tokom godine, CPR Tuzla realizovao je i brojne projekte kroz besplatne plesne radionice za djecu, mlade i odrasle, s ciljem da ples učine dostupnim svima i potaknu razvoj novih vještina.

Večerašnji performans biće završnica njihove godišnje sezone i prilika da se na jednom mjestu vidi širina i kreativnost rada Centra.

