„Budala na večeri“ na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Predstava „Budala na večeri“, autora Francisa Vebera, bit će izvedena 25. februara 2026. godine u Narodnom pozorištu Tuzla, s početkom u 19:30 sati.

Riječ je o duhovitoj i oštroj komediji koja tematizira večere elitnog društva, gdje se, iz zabave, svakog petka organizuje okupljanje s pozvanom „budalom“, osobom koja postaje predmet ismijavanja. Međutim, zaplet nastaje kada domaćin večeri, bogati izdavač, zbog nezgode ostane kod kuće upravo s gostom kojeg je namjeravao izložiti sprdnji, nakon čega događaji izmiču kontroli i otvaraju pitanje ko je zapravo budala, a ko pametan.

Režiju potpisuje Midhat Kušljugić, koji se ujedno pojavljuje i kao jedan od glumaca u predstavi. Uloge tumače Edis Žilić, Milenko Iliktarević, Remira Osmanović, Jasmina Dedić Ibrić, Siniša Udovičić, Elvis Jahić i Midhat Kušljugić.

Ulaznice su dostupne putem platforme karter.ba, kao i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.

Predstava publici donosi večer ispunjenu smijehom, ali i suptilnim pitanjima o granicama ismijavanja i odnosu prema drugima.