Direktor Narodnog pozorišta Tuzla u posjeti Banovićima, dogovorena saradnja i povratak predstava

Nedžida Sprečaković
Direktor Narodnog pozorišta Tuzla u posjeti Banovićima, dogovorena saradnja i povratak predstava
Direktor Narodnog pozorišta Tuzla u posjeti Banovićima, dogovorena saradnja i povratak predstava

Direktor Narodno pozorište Tuzla Elmir Krivalić boravio je danas u zvaničnoj posjeti Općina Banovići, gdje je sa općinskim načelnikom razgovarao o uspostavljanju saradnje i ponovnom izvođenju pozorišnih predstava u Banovićima.

Narodno pozorište Tuzla jedna je od najznačajnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, sa dugom tradicijom i repertoarom koji obuhvata savremene i klasične naslove namijenjene različitim generacijama. Tokom sastanka istaknuta je potreba da se kvalitetni teatarski sadržaji učine dostupnijim građanima manjih sredina, te je dogovoreno da Općina Banovići bude partner u organizaciji gostujućih predstava.

Saradnja podrazumijeva organizaciju pozorišnih večeri i kulturnih događaja koji bi doprinijeli bogatijem društvenom životu lokalne zajednice. Planirano je da se u narednom periodu utvrdi dinamika izvođenja predstava, kao i tehnički i organizacioni detalji potrebni za realizaciju programa.

Predstavnici Općine naglasili su da je ulaganje u kulturu ulaganje u obrazovanje i razvoj zajednice, te da će podrška kulturnim projektima ostati jedan od prioriteta u narednom periodu. Povratak predstava Narodnog pozorišta Tuzla u Banoviće ocijenjen je kao značajan korak ka jačanju kulturne ponude i stvaranju prostora za afirmaciju umjetnosti u ovoj sredini.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Općina Banovići raspisala javni poziv za projekte vjerskih zajednica, osigurano 80.000...

Kultura

„Budala na večeri“ na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Istaknuto

Općinsko vijeće Banovići usvojilo set razvojnih odluka i potvrdilo 256 projekata

Tuzla i TK

Omerović i Krivalić razgovarali o jačanju saradnje obrazovanja i Narodnog pozorišta...

Kultura

Narodno pozorište Tuzla: Komedija „Žene u crvenom“ pred publikom

Tuzla i TK

Krivalić novi direktor Narodnog pozorišta Tuzla

Vijesti

Protesti penzionera u Tuzli zakazani za 28. Februar

Vijesti

Bećirović primio u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu Države Palestine u BiH

Vijesti

Preminula nana Džanana Muse, upitan dolazak na okupljanje reprezentacije

Vijesti

Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Vijesti

Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]