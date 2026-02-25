Direktor Narodno pozorište Tuzla Elmir Krivalić boravio je danas u zvaničnoj posjeti Općina Banovići, gdje je sa općinskim načelnikom razgovarao o uspostavljanju saradnje i ponovnom izvođenju pozorišnih predstava u Banovićima.

Narodno pozorište Tuzla jedna je od najznačajnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, sa dugom tradicijom i repertoarom koji obuhvata savremene i klasične naslove namijenjene različitim generacijama. Tokom sastanka istaknuta je potreba da se kvalitetni teatarski sadržaji učine dostupnijim građanima manjih sredina, te je dogovoreno da Općina Banovići bude partner u organizaciji gostujućih predstava.

Saradnja podrazumijeva organizaciju pozorišnih večeri i kulturnih događaja koji bi doprinijeli bogatijem društvenom životu lokalne zajednice. Planirano je da se u narednom periodu utvrdi dinamika izvođenja predstava, kao i tehnički i organizacioni detalji potrebni za realizaciju programa.

Predstavnici Općine naglasili su da je ulaganje u kulturu ulaganje u obrazovanje i razvoj zajednice, te da će podrška kulturnim projektima ostati jedan od prioriteta u narednom periodu. Povratak predstava Narodnog pozorišta Tuzla u Banoviće ocijenjen je kao značajan korak ka jačanju kulturne ponude i stvaranju prostora za afirmaciju umjetnosti u ovoj sredini.