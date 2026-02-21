Općina Banovići raspisala javni poziv za projekte vjerskih zajednica, osigurano 80.000 KM

Općinski načelnik Općine Banovići raspisao je Javni poziv za predlaganje programa i projekata vjerskih zajednica sa područja ove općine za 2026. godinu.

Javnim pozivom obuhvaćene su sve vjerske zajednice koje djeluju i imaju sjedište na području općine Banovići, a sredstva su planirana u Budžetu Općine Banovići za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 80.000 KM.

Kako je saopćeno, riječ je o najvećem iznosu koji je Općina Banovići do sada izdvojila za projekte i programe vjerskih zajednica od svog osnivanja.

„Riječ je o najvećem iznosu koji je Općina Banovići do sada izdvojila za projekte i programe vjerskih zajednica od svog osnivanja, čime se potvrđuje jasna opredijeljenost Općine da pruži snažnu podršku njihovom radu, očuvanju duhovnih vrijednosti, međusobnog uvažavanja i zajedništva“, navodi se u saopćenju.

Sredstva će biti raspodijeljena u skladu sa utvrđenim kriterijima i važećim propisima, a odnose se na projekte koji doprinose unapređenju rada vjerskih zajednica i općem interesu građana Banovića.

Iz Općine ističu da nastavljaju voditi odgovornu budžetsku politiku i pružati ravnomjernu podršku svim segmentima društva, uz uvažavanje potreba lokalne zajednice i jačanje društvene kohezije.

Tekst Javnog poziva dostupan je na zvaničnoj internet stranici Općine Banovići.

