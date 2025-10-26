Plesni Zmajevi i Zmajice na Svjetskom prvenstvu hip hopa u Ljubljani

U Ljubljani je jučer započelo IDO I Feel Dance, I Feel Slovenia – Svjetsko prvenstvo u hip hopu, poppingu, breakingu i hip hop battlesu 2025. na kojem je prijavljeno 4.700 plesača iz 38 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Neke zemlje, poput Tajvana i Filipina, učestvuju prvi put.

Bosanskohercegovačka reprezentacija ima 159 plesača različitih klubova iz Sarajeva, Tuzle, Banje Luke, Pala i Sokoca.

Za sutra je najavljen defile nacija, gdje će među ostalim učesnicima prodefilovati i naši reprezentativci pod zastavom Bosne i Hercegovine.

Plesni Zmajevi i Zmajice nastupaju u više kategorija – od solo nastupa do grupnih formacija od 7 do 24 u grupi – u disciplinama hip hop i popping.

Odlazak bh. tima na svjetsko prvenstvo rezultat je zajedničkog rada plesnih klubova, roditelja, trenera i entuzijasta koji već godinama ulažu napore u razvoj ove plesne scene u Bosni i Hercegovini.

– Mi smo neka zlatna sredina, s obzirom na to da sve ovo roditelji finansiraju, nemamo podršku i ulaganja. Ove godine, po prvi put, opštine su nešto davale pojedincima, državnim prvacima, nešto simbolično, kao finansiranje. Ali kada radite s djecom, sve drugo je manje važno – kazala je Edina Lubarda, voditeljica Plesnog centra „Just Dance“, koji je skoro deceniju najtrofejniji plesni klub u našoj zemlji.

Ovaj plesni klub poznat je i po još jednoj specifičnosti, ima i plesnu grupu očeva djece „Just Dance Dads“, koji također plešu hip-hop, zbog čega su jedinstveni, ne samo u našoj državi.

Riječ je o očevima koji već duže vrijeme zajedno sa svojim kćerkama vrijedno treniraju, pružaju im podršku i bodre ih na takmičenjima, ali se i sami bore na plesnim podijima, iako se nikad ranije nisu bavili ovom vrstom sporta.

Osvajanjem zlatne medalje na Državnom prvenstvu u Zenici “Just Dance” se kvalificirao na ovo prvenstvo u Ljubljani. I ostali klubovi morali su imati dobre rezultate na državnom nivou. Iza njih su mjeseci priprema da dostojno predstave svoju zemlju.

Govoreći o očekivanjima od naših učesnika na ovom svjetskom takmičenju, Lubarda je kazala da mnogo toga utiče na ples, odnosno krajnji rezultat.

– Imamo, recimo, za prošlu godinu solisticu Emu Paldum koja je 12. u svijetu. Ona je godinu prije bila peta u Evropi. Od nje očekujem, recimo, finale – kazala je Lubarda.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sloveniji Dario Novalić posjetio je naše malene reprezentativce i njihove roditelje te im, uz podršku kompanije As Holding, uručio prigodne poklone i zaželio sreću i uspjeh.

Ljubljana će sedam dana biti pravi plesni centar svijeta. Bosanskohercegovačka ekipa ostaje do utorka, 28. oktobra.