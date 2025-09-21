Iz CPR Tuzla poručuju: Osnovci, priključite se besplatnim časovima plesa

Centar za ples i rekreaciju Tuzla nastavlja sa nizom planiranih projekata za djecu i mlade. Ovu plesnu sezonu počeli su pozivom najmlađim, djeci predškolskog uzrasta, da se pridruže besplatnim časovima plesa. Sada je poziv upućen i osnovcima, za koje CPR Tuzla uz podršku Grada Tuzla, organizuje besplatnu školu plesa “Zdravlje biram – treniram”.

Kako je rečeno u Centru za ples i rekreaciju, ovo je prilika da djeca nauče osnove latinoameričkih, hip hop i modernih plesova. Uz podršku izvrsnih instruktora će razvijati ritam, koordinaciju, samopouzdanje i timskih duh. Ono što u CPR uvijek ističu jeste da su časovi plesa prilika da djeca kvalitetno i zdravo provedu slobodno vrijeme, a svakako će steći nove vještine i prijatelje.

Treba napomenuti da za ove radionice djeci nije potrebno apsolutno nikakvo plesno iskustvo. Ovo je mjesto gdje će naučiti svoje prve plesne korake i razviti ljubav prema plesu, a stručni voditelji ovog programa pružit će svu potrebnu pomoć.

Iz Centra za ples i rekreaciju podsjećaju da sa treninzima sa osnovce počinju u prvoj sedmici oktobra, a održavat će se u njihovim prostorijama, u Domu mladih Tuzla. Prijave se mogu izvršiti do 01. oktobra putem formulara na www.cpr.ba ili na broj telefona 061 738 580. Projekat je podržan od strane Grada Tuzla.