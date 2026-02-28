Zmajevi obavili trening u Švicarskoj, Musa i Kamenjaš kompletirali tim

RTV SLON
Foto: KS BiH

Reprezentacija BiH u punom sastavu pred meč protiv Švicarske u ponedjeljak

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Oberkirchu obavila prvi trening po dolasku u Švicarsku, uoči susreta protiv domaće selekcije.

Priključenjem Džanana Muse i Kenana Kamenjaša tim je kompletiran, te selektor Dario Gjergja od danas na raspolaganju ima svih 12 igrača koji će biti u rosteru za utakmicu protiv Švicarske, koja se igra u ponedjeljak s početkom u 19 sati.

„Sad smo u punom sastavu, Kenana i mene raduje što možemo biti s momcima na drugoj utakmici protiv Švicarske. Dat ćemo sve od sebe da ostvarimo pobjedu, budite uz nas“, poručio je Džanan Musa.

