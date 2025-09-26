Programi za nove polaznike CPR Tuzla: Bachata za dame, salsa za parove

Ukoliko se do sada niste okušali u plesu, plesni programi – bachata i salsa, koji uskoro počinju u Centru za ples i rekreaciju su savršena prilika za to.

Među najrasprostranjenijim plesovima na svijetu danas, omiljenim na mnogim zabavama, upravo je bachata. Za ovaj plesni program, poručuju iz Centra za ples i rekreaciju, nećete trebati plesnog partnera – radi se o lady programu, na kojem će sve dame imati priliku da uz iskusne instruktorice nauče osnovne pokrete i figure ovog popularnog latinoameričkog plesa.

Za prve časove plesa, kažu, potrebno je samo da imate želju da plešete uz dominikanske ritmove, i udobnu odjeću i obuću. Bacahata osvaja sve koji se okušaju u ovom plesu – bilo da volite romantične i senzualne ritmove, ili da uživate u razigranim pokretima, jer je savršen spoj jednog i drugog.

Program salse, s druge strane, predviđen je za parove. Ovo će biti treninzi bogati ritmovima, ali pažljivo osmišljeni za sve one koji se odluče baš sada napraviti svoje prve plesne korake. Dosadašnja iskustva Centra za ples i rekreaciju Tuzla potvrđuju uspjeh ovih i sličnih programa. Mnogi polaznici danas, ističu u Centru, uživaju na plesnom podijumu nakon što su savladali osnove ovog kubanskog plesa, a među njima su i oni koji su nakon toga odlučili dodatno obogatiti svoje plesne vještine.

Neka vam ponedjeljak i srijeda budu u znaku dobrog ritma, jer su to termini za govore navedene plesne programe – program salse počinje od 20 sati, dok bachata sat kasnije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u CPR, a prijave izvršiti na broj telefona 061 738 580.