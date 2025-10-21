Članovi Eko‑ronilačke grupe invalida iz Lukavca su u subotu 16. oktobra 2025. godine, na otvorenom prvenstvu Slovenije u podvodnoj fotografiji „DRM Open 2025“, koje je organizovalo Društvo za istraživanje mora i podvodne sportove iz Ljubljane uz pokroviteljstvo Ronilački savez Slovenije, zabilježili zapažene rezultate u konkurenciji fotografa iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Takmičenje se odvijalo u kategorijama DSLR i kompakt aparata, na tri teme: fotografija ambijenta, fotografija ribe i makro fotografija.

Predstavnici grupe iz Lukavca su, kako je navedeno, po drugi put sudjelovali u takmičenju iz Bosne i Hercegovine i – kako kažu – bili srdačno dočekani u gradu Piran, koji su ocijenili kao prelijepo mjesto i već planiraju povratak sljedeće godine.

U kategoriji kompakt aparata, na temu ambijent, drugo mjesto osvojio je Faruk Kahrić iz Eko-ronilačke grupe, dok je na temu riba drugo mjesto osvojio Bilal Šarić iz iste grupe. U ukupnom plasmanu među istaknutim rezultatima, treće mjesto sa 49 bodova pripalo je Faruku Kahriću, iza prve Irene Frkovič (59 bodova) i drugog Ale­ksandra Grileca Đorđijevskog (52 boda).

Ovaj uspjeh pokazuje ne samo entuzijazam i posvećenost članova Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca, nego i njihovu sposobnost da se natječu na međunarodnoj sceni i ostvare zapažene rezultate, što može biti dodatna motivacija za daljnji rad i razvoj ove grupe.

Pogledajte galeriju fotografija sa takmičenja i prizore koji su snimljeni pod vodom.