Vlada TK o štrajku ljekara: Dijalog se mora voditi na osnovu činjenica, a ne ultimatuma

Vlada Tuzlanskog kantona saopćila je da žali zbog odluke Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK da stupi u generalni štrajk, ističući da je Vlada, kako navode, bila otvorena za dijalog i ponudila konkretan protokol o daljem postupanju.

Povodom saopćenja Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK o stupanju u generalni štrajk, Vlada Tuzlanskog kantona izražava žaljenje što se Sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.

Tvrdnje da je Vlada TK ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je Vlada, nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata, u proceduru uputila Protokol kojim se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, plana novčanih tokova i ukupnih mogućnosti sistema, s jasnim rokom i mogućnošću djelomične ili potpune korekcije koeficijenata ukoliko finansijski pokazatelji to dozvole.

Vlada TK odbacuje i tvrdnje o “sistemskoj devalvaciji” ljekarskog zvanja. Podaci, kako navode, pokazuju suprotno. U mandatu ove Vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 KM na 3,20 KM, odnosno za 27,5 posto. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova, a osnovna neto plaća doktora, stomatologa, magistara farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1.964 KM na 2.851 KM, odnosno za oko 45 posto.