Rudari RMU Zenica noć proveli u Domu rudara: Traže isplatu zaostalih primanja

Rudari RMU Zenica nastavili su protest zbog neisplaćenih primanja i teške situacije u preduzeću koje se nalazi u procesu zatvaranja.

Dvadeset rudara noć je provelo u Domu rudara u Zenici, gdje su, prema informacijama koje su prenijeli mediji, spavali na podu, poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva dok se problem ne riješi.

Razlog protesta su neisplaćena primanja, među kojima su topli obrok za mart, plata za april, kao i druga dugovanja koja radnici potražuju. Rudari RMU Zenica navode da je situacija sve teža, te da se svakodnevno suočavaju s neizvjesnošću zbog stanja u kojem se rudnik nalazi.

Predsjednik Sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković izjavio je da su zahtjevi rudara jasni i da se odnose na isplatu toplog obroka za mart, kompletne plate za april, kao i pripadajućih naknada za topli obrok i prevoz.

Prethodno se u zgradi Doma rudara okupilo oko 50 radnika Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog kašnjenja plata i neriješenog statusa radnika.

Dio rudara najavio je da će i narednih dana ostajati u Domu rudara, ukoliko ne dođe do rješenja njihovih zahtjeva.