Danas počinje prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival

Adin Jusufović
Dokumentarni film
Dokumentarni film "Bosanski vitez“ Tarika Hodžića, u produkciji Adnana Ćuhare, koji na bajkovit i vizuelno romantičan način istražuje porijeklo Bosanaca kroz istrazivačku priču hrabrog borca Armije BiH Seada Delića, otvorio je sinoć Takmičarski program - dokumentarni film 31. Sarajevo Film Festivala.

Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival počinje danas, 10. augusta, u 10 sati u Glavnom Box Officeu, smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Organizatori su najavili i posebnu pogodnost za prve posjetioce. Prvih deset kupaca dobit će po deset besplatnih ulaznica za filmove iz različitih festivalskih programa, kao i poster ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

U Glavnom Box Officeu bit će dostupan i određeni broj ulaznica za film otvaranja „Očevina“ reditelja Paweła Pawlikowskog. Riječ je o projekcijama u Ljetnom kinu Coca-Cola i UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad, za koje su ulaznice putem online prodaje već rasprodane.

Ulaznice je moguće kupiti i putem zvanične web stranice za prodaju karata Sarajevo Film Festivala, kao i putem mobilne aplikacije Festivala dostupne korisnicima Android i iOS uređaja.

Kupci koji ulaznice online plaćaju Mastercard karticama ostvaruju popust od 20 posto. Pogodnost važi za sve korisnike Mastercard kartica.

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