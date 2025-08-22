Sarajevo Film Festival: Večeras dodjela nagrade Srce Sarajeva

Sarajevo Film Festival 2025 večeras će biti zatvoren svečanom dodjelom nagrada Srce Sarajeva u Narodnom pozorištu. Najznačajnija regionalna filmska manifestacija tokom osam dana donijela je stotine projekcija, svjetske i regionalne premijere, te susrete s međunarodnim zvijezdama i mladim autorima.

Ovogodišnje, 31. izdanje, okupilo je 227 filmova i serija iz 65 zemalja, raspoređenih u 22 programske selekcije. U četiri takmičarska programa, igranom, dokumentarnom, kratkom i studentskom filmu, za nagradu Srce Sarajeva takmičilo se ukupno 50 ostvarenja.

Posebnu pažnju privukle su zvijezde svjetske kinematografije – Paolo Sorrentino, kojem je pripao program Tribute To, te glumci Stellan Skarsgård, Ray Winstone i Willem Dafoe, koji su nagrađeni Počasnim Srcem Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Međunarodni žiriji, koje su činili istaknuti filmski autori, odlučivat će o dobitnicima u svim kategorijama, a njihova imena bit će objavljena na večerašnjoj ceremoniji.

Sarajevo Film Festival, osnovan 1995. godine tokom opsade Sarajeva, danas je prepoznat kao najvažnija platforma za filmove iz jugoistočne Evrope i nezaobilazna tačka na globalnoj festivalskoj mapi.

Na prošlogodišnjem, 30. Sarajevo Film Festivalu, Srce Sarajeva je dodijeljeno Meg Ryan.