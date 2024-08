Britanski Savjet i Sarajevo Film Festival slave trideset godina međusobne saradnje

Britanski Savjet i Sarajevo Film Festival ove godine slave tri decenije saradnje. Prije trideset godina postavljen je kamen temeljac za kreiranje festivala, koji će postati vodeći filmski događaj u Jugoistočnoj Evropi, ali i u svijetu. Kako kažu, ovo je priča o decenijskoj saradnji koja je otvorila vrata za bezbroj glumaca i režisera.

Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini i Britanski Filmski Institut i ove godine kroz rad sa Sarajevo Film Festivalom podržavaju rad mladih i kreativnih bosanskohercegovačkih talenata, koji svoju budućnost vide u kinematografiji.

„I sjajno je zaista sve ove godine postojanja SFF biti svjedokom kako iz godine u godinu to postaje sve veći i jači projekat i kao što sam rekao Ujedinjeno Kraljevstvo, Britanska Ambasada, Britanski Savjet su zaista tu uz svaki taj korak koji SFF napravi a uz sve to, mi zaista putem našeg rada i putem različitih projekata u koje smo uključeni diljem zemlje, pokušavamo i otkivano nove talente u polju kreativne industrije i pokušavamo tu napraviti poveznice između naše dvije zemlje i jednostavno naći načina kako da produbimo saradnju u polju da li je to vezano za film ili koprodukciju, a sve to kako bi Bosna i Hercegovina zauzela mjesto u srcu Evropske kulture, gdje i pripada“ istakao je Julian Reilly Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnji Filmski Festival otvorio je mogućnost za saradnju među glumcima i režiserima, kreiranje novih strategija finansiranja i razmjeni kreativnih resursa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, kako bi se dodatno učvrstili uzajamni odnosi ali i promovisala kultura kinematografije.

„Jako mi je drago što smo baš ove godine dio SFF-a, jer imamo devet produkcija iz Ujedinjenog Kraljevstva i preko 20 profesionalaca koji su dio ovogodišnjeg filmskog festivala. Već imam određene informacije, delegacija je jako zadovoljna sa kontaktima koje su ostvarili kako sa ljudima iz ove zemlje, tako i sa drugim predstavnicima iz drugih zemalja jugoistočne Evrope, i nadam se da će se ta saradnja dalje produbiti“ kazala je Denitsa Yordanova iz Britanskog filmskog instituta.

Mladi bosanskohercegovački kreativci i ove godine imaju mogućnost da uče više o filmskoj industriji, razmjenjuju znanje i kreiraju nove odnose sa prijateljima i kolegama iz Velike Britanije.

„Velika Britanija je lider u kreativnim industrijama u svijetu i sasvim je sigurno da i u BiH svi profesionalci u tom polju imaju šta naučiti od svojih kolega i saradnika iz Velike Britanije i sasvim sam sigurna da će to uroditi plodom u budućnosti“ istakla je Amila Karavdić, direktorica za kulturnu saradnju British Council BiH.

Svečana manifestacija obilježavanja tridesetogodišnje saradnje filmske industrije Velike Britanije i Sarajevo Film Festivala upriličena je u rezidenciji Britanskog Ambasadora Rajlija, a iz Ujedinjenog Kraljevstva se nadaju da će ovogodišnje partnerstvo otvoriti vrata za saradnju i u drugim poljima između ove dvije države.