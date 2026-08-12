Danas pretežno sunčano i toplo uz visoke temperature

Jasmina Ibrahimović
Toplotni val u Tuzli, termometar u prvom planu i gradska panorama u izmaglici od vrućine
Toplotni val u Tuzli najčešće karakterišu visoke dnevne temperature, sparina i tropske noći / ilustracija

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vrlo toplo, sa slabim do umjerenim vjetrom iz jugoistočnog smjera.

Jutarnje temperature od 18 do 22 stepena, a poslijepodnevne od 31 do 33 stepena, uz najviše vrijednosti u dolinskim predjelima poput Tuzle, Živinica i Gradačca.

U planinskim područjima oko Kladnja i Banovića također vedro, s nešto nižim temperaturama do 30 stepeni.

Upozorenje: Za regiju Tuzla aktivno je upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 14:00 sati, s maksimalnom temperaturom oko 33 stepena. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Padavine se ne očekuju u cijelom kantonu.

Biometeorološke prilike će biti promjenljive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 °C. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora, uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

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