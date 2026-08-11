Vremenska prognoza: Nastavljaju se intervali visokih temperatura i suša

Vremenska prognoza
Danas
Danas u Tuzli preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu do 37°C u popodnevnim satima. Jutro je toplo, već u 5 sati izmjereno je 17°C. Padavine nisu zabilježene, a vjetar je slab, s udarima do 6 m/s. Zbog visokih temperatura i toplotnog upozorenja na snazi od 9 do 16 sati, preporučujemo laganu odjeću, šešir i dovoljno tečnosti. Kišobran vam danas neće trebati, ali je savjet da rashladite prostorije i izbjegavate boravak napolju u najtoplijem dijelu dana.
Sutra
Sutra u Tuzli ostaje sunčano i vruće, ali ipak za stepen-dva niže nego danas – maksimalna temperatura biće 32°C, uz minimum od 17°C. Vjetar će biti slab, a padavine se ne očekuju. Za razliku od danas, toplotno upozorenje je aktivno od 10 do 14 sati, pa se preporučuje oprez tokom podneva.
7 Dana
Sedmica pred nama u Tuzli donosi stabilno i pretežno sunčano vrijeme, uz visoke dnevne temperature. Srijeda i četvrtak su sunčani uz maksimum od 32°C, odnosno 31°C, a petak je sličan uz 32°C. Subota i nedjelja donose još toplije dane – najviša temperatura dostiže 34°C, pa čak 36°C. Ponedjeljak ostaje vruć uz 35°C i malu vjerovatnoću padavina od 5%. Najbolji dan za izlete je nedjelja, uz puno sunca i slab vjetar, dok je utorak najlošiji – tada se očekuje pljusak sa 75% vjerovatnoće i osjetno niža temperatura od 30°C.
15 Dana
Dugoročna prognoza za Tuzlu pokazuje da će prvi dio sedmice ostati vruć i uglavnom suh, ali od utorka 18. avgusta dolazi do postepenog pada temperature i pojačane vjerovatnoće pljuskova. Od četvrtka 20. avgusta do ponedjeljka 24. avgusta temperature se kreću između 30°C i 32°C, uz povremene padavine – najizglednije u nedjelju. Prema kraju druge sedmice trend ostaje promjenljiv, pa je preciznost prognoze manja. Za planiranje aktivnosti na otvorenom pouzdaniji su prvi dani, dok drugu sedmicu treba pratiti iz dana u dan.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U TK danas pretežno sunčano i vrlo toplo, uz malu oblačnost tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperature od 16 do 38 stepeni, najniže u dolinama i blizini rijeka, najviše u dolini Spreče. Upozorenje na toplotni talas: temperature veće od 35 stepeni očekuju se eksplicitno od 09:00 do 16:00 sati.
7 Dana
Narednih sedam dana u TK toplo i stabilno, sa vrlo malo vjetra. Do srijede, 12. Augusta, i dalje suve uslove zadržava; od četvrtka, 13. Augusta, maksimalne dnevne temperature blago padaju na 29-30 stepeni, ali bez značajnih padavina. Od ponedjeljka, 17. Augusta, mogući su kratkotrajni pljuskovi u južnim i planinskim područjima, a najavljena promjena u utorak, 18. Augusta, donosi jače pljuskove u cijeloj regiji.
15 Dana
U narednih petnaest dana u TK očekuje se postepena destabilizacija vremena. Do polovine mjeseca preovladava sunčano i suho, s temperaturama do 34 stepena. U periodu od 18. do 20. Augusta veća vjerovatnoća za pljuskove, posebno tokom poslijepodneva i večeri, uz pojavu grmljavine. Krajem druge sedmice mogući su lokalni naleti vjetra i obilnije padavine, ali bez ekstremnih pojava.
Vremenska prognoza BiH
Danas
U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se pretežno vedro nebo uz malu oblačnost. Temperature će biti izuzetno visoke, a najtoplije će biti u Hercegovini, dok će u centralnim i sjevernim područjima biti nešto niže. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 27°C, dnevne od 30 do 41°C, najviše u južnim i zapadnim dijelovima Hercegovine. Upozorenje: Za regione Mostar, Trebinje, Bihać, Banja Luku, Prijedor, Sarajevo, Tuzlu, Livno, Foču i Višegrad danas od ranih jutarnjih do popodnevnih sati na snazi su upozorenja na visoke temperature, s maksimalnim vrijednostima između 31 i 40°C. Upozorenja su aktivna od 07:00 do 18:00 sati. Preporučuje se oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se zadržavanje vrlo toplog vremena, s postepenim padom temperatura sredinom sedmice. Do ponedjeljka, 17. avgusta, biće uglavnom sunčano i suho, s izuzetno visokim temperaturama, posebno u Hercegovini i Posavini, gdje se očekuje i do 40°C. Početkom sedmice, od ponedjeljka do srijede, očekuje se povećanje oblačnosti, a lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući, najprije u sjeverozapadnim i centralnim dijelovima zemlje, a zatim i u ostalim područjima. Najintenzivnije padavine očekuju se u utorak i srijedu, kada je moguća i veća količina kiše u kratkom periodu. Temperature će se kretati od 29 do 41°C, s najvišim vrijednostima u prvom dijelu perioda. Vjetar će biti slab do umjeren, s povremenim pojačanjima tokom pljuskova. Upozorenje: Za regione Mostar, Trebinje, Banja Luku, Prijedor, Livno, Foču i Višegrad, upozorenja na visoke temperature su na snazi i u srijedu i četvrtak, 12. i 13. avgusta, od 07:00 do 17:00 sati, s maksimalnim temperaturama između 33 i 39°C.
15 Dana
U periodu od 15 dana očekuje se postepena stabilizacija vremena nakon prve, kišovitije sedmice. U prvoj polovini perioda, do otprilike 19. avgusta, vrijeme će biti nestabilno s učestalim pljuskovima, posebno u centralnim, sjevernim i istočnim dijelovima zemlje. Najveća količina padavina očekuje se oko 18. i 19. avgusta, kada je moguće i obilnije kiše. Od 20. avgusta pa nadalje, očekuje se smanjenje padavina i postepeno razvedravanje, s više sunčanih intervala. Temperature će se kretati od 28 do 38°C, s najvišim vrijednostima u Hercegovini i na jugozapadu. Vjetar će biti pretežno slab do umjeren, s povremenim pojačanjima tokom grmljavinskih nepogoda. Upozorenje: Do 19. avgusta, za veći dio zemlje na snazi su upozorenja na lokalno obilnije padavine (od 18. avgusta od 08:00 do 19. avgusta 20:00 sati), posebno u sjeverozapadnim i centralnim područjima, uz mogućnost iznenadnih poplava na bujičnim tokovima.
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