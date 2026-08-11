Vremenska prognoza: Nastavljaju se intervali visokih temperatura i suša

Dugoročna prognoza za Tuzlu pokazuje da će prvi dio sedmice ostati vruć i uglavnom suh, ali od utorka 18. avgusta dolazi do postepenog pada temperature i pojačane vjerovatnoće pljuskova. Od četvrtka 20. avgusta do ponedjeljka 24. avgusta temperature se kreću između 30°C i 32°C, uz povremene padavine – najizglednije u nedjelju. Prema kraju druge sedmice trend ostaje promjenljiv, pa je preciznost prognoze manja. Za planiranje aktivnosti na otvorenom pouzdaniji su prvi dani, dok drugu sedmicu treba pratiti iz dana u dan.

U TK danas pretežno sunčano i vrlo toplo, uz malu oblačnost tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperature od 16 do 38 stepeni, najniže u dolinama i blizini rijeka, najviše u dolini Spreče. Upozorenje na toplotni talas: temperature veće od 35 stepeni očekuju se eksplicitno od 09:00 do 16:00 sati.

Narednih sedam dana u TK toplo i stabilno, sa vrlo malo vjetra. Do srijede, 12. Augusta, i dalje suve uslove zadržava; od četvrtka, 13. Augusta, maksimalne dnevne temperature blago padaju na 29-30 stepeni, ali bez značajnih padavina. Od ponedjeljka, 17. Augusta, mogući su kratkotrajni pljuskovi u južnim i planinskim područjima, a najavljena promjena u utorak, 18. Augusta, donosi jače pljuskove u cijeloj regiji.

15 Dana

U narednih petnaest dana u TK očekuje se postepena destabilizacija vremena. Do polovine mjeseca preovladava sunčano i suho, s temperaturama do 34 stepena. U periodu od 18. do 20. Augusta veća vjerovatnoća za pljuskove, posebno tokom poslijepodneva i večeri, uz pojavu grmljavine. Krajem druge sedmice mogući su lokalni naleti vjetra i obilnije padavine, ali bez ekstremnih pojava.

Vremenska prognoza BiH

Danas U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se pretežno vedro nebo uz malu oblačnost. Temperature će biti izuzetno visoke, a najtoplije će biti u Hercegovini, dok će u centralnim i sjevernim područjima biti nešto niže. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 27°C, dnevne od 30 do 41°C, najviše u južnim i zapadnim dijelovima Hercegovine. Upozorenje: Za regione Mostar, Trebinje, Bihać, Banja Luku, Prijedor, Sarajevo, Tuzlu, Livno, Foču i Višegrad danas od ranih jutarnjih do popodnevnih sati na snazi su upozorenja na visoke temperature, s maksimalnim vrijednostima između 31 i 40°C. Upozorenja su aktivna od 07:00 do 18:00 sati. Preporučuje se oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se zadržavanje vrlo toplog vremena, s postepenim padom temperatura sredinom sedmice. Do ponedjeljka, 17. avgusta, biće uglavnom sunčano i suho, s izuzetno visokim temperaturama, posebno u Hercegovini i Posavini, gdje se očekuje i do 40°C. Početkom sedmice, od ponedjeljka do srijede, očekuje se povećanje oblačnosti, a lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući, najprije u sjeverozapadnim i centralnim dijelovima zemlje, a zatim i u ostalim područjima. Najintenzivnije padavine očekuju se u utorak i srijedu, kada je moguća i veća količina kiše u kratkom periodu. Temperature će se kretati od 29 do 41°C, s najvišim vrijednostima u prvom dijelu perioda. Vjetar će biti slab do umjeren, s povremenim pojačanjima tokom pljuskova. Upozorenje: Za regione Mostar, Trebinje, Banja Luku, Prijedor, Livno, Foču i Višegrad, upozorenja na visoke temperature su na snazi i u srijedu i četvrtak, 12. i 13. avgusta, od 07:00 do 17:00 sati, s maksimalnim temperaturama između 33 i 39°C.