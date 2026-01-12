Online i mobilno bankarstvo u BiH bilježe snažan rast, gotovina sve manje u upotrebi

Online i mobilno bankarstvo u Bosni i Hercegovini bilježe stalan rast, a digitalna i bezgotovinska plaćanja sve više postaju uobičajen način obavljanja finansijskih transakcija, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Udruženja banaka BiH.

Razvoj tehnologije i promjene u navikama korisnika doveli su do toga da internet i mobilno bankarstvo danas predstavljaju osnovne usluge savremenog bankarstva, omogućavajući brži i jednostavniji pristup finansijama. Poseban zamah digitalnim rješenjima dala je pandemija COVID-19, nakon koje je zabilježen znatan porast broja korisnika ovih usluga.

Predsjednik Udruženja banaka BiH Edis Ražanica ističe da interes za online i mobilne aplikacije banaka kontinuirano raste, jer klijenti sve više prepoznaju njihovu dostupnost, jednostavnost i bolju kontrolu ličnih finansija. Banke su, kako navodi, uložile značajna sredstva u digitalna rješenja, sigurnosne standarde i unapređenje korisničkog iskustva, što se direktno odrazilo na veću upotrebu ovih kanala.

U narednom periodu očekuje se dalja digitalizacija platnog sistema, posebno kroz uvođenje instant plaćanja koje razvija Centralna banka BiH, kao i širu primjenu plaćanja putem QR koda. Ražanica naglašava i da su mobilne i internet aplikacije među najsigurnijim informacionim sistemima, uz stalno praćenje i primjenu savremenih standarda cyber sigurnosti.

Iako je bh. društvo tradicionalno bilo okrenuto gotovini, posljednjih godina primjetan je pomak ka bezgotovinskim oblicima plaćanja, naročito kod fizičkih lica, gdje mobilno bankarstvo bilježi znatno veće učešće. Kao jedan od ključnih faktora za dalji razvoj ističe se potreba za jačanjem finansijske pismenosti građana, na čemu banke rade zajedno s nadležnim institucijama.

Podaci Agencije za bankarstvo FBiH pokazuju da gotovo sve banke u Federaciji BiH nude internet i mobilno bankarstvo, uz milionski broj transakcija realizovanih u prvoj polovini 2025. godine. Sve veći broj banaka omogućio je i plaćanja putem Google Pay i Apple Pay servisa, bez korištenja fizičkih kartica.

Istovremeno, iz Agencije upozoravaju da digitalna transformacija nosi i nove rizike, zbog čega je neophodno dodatno jačati digitalnu otpornost banaka, ali i kontinuirano raditi na edukaciji korisnika, posebno mladih, o sigurnom korištenju digitalnih finansijskih usluga.