Kašnjenja Temu narudžbi izazvala nezadovoljstvo građana BiH

Pojava platforme Temu na tržištu Bosne i Hercegovine ove godine značajno je promijenila navike potrošača. Zbog izuzetno niskih cijena i besplatne dostave, veliki broj građana odlučio je božićne poklone naručiti upravo putem ove aplikacije. Međutim, za mnoge se ta odluka pretvorila u ozbiljno razočaranje, paketi nisu stigli na vrijeme.

Građani iz različitih dijelova BiH žale se na višesedmična kašnjenja, nedolazak pošiljki na kućnu adresu, kao i preusmjeravanje paketa bez njihove saglasnosti. Iako niko nije garantovao isporuku do Božića, mnogi su se nadali da će paketi stići na vrijeme, s obzirom na dosadašnja iskustva, prenosi Večernji.ba

– “Naručeni paket čekam već 27 dana, to se nikad ranije nije dogodilo. Naručio sam neke darove i božićne ukrase. Nažalost, nisu stigli na vrijeme. Prema informaciji koju imam, paket je trenutno u Sarajevu”, kaže jedan Mostarac.

Slična iskustva dijele i drugi građani.

– “Ja i nekoliko mojih poznanika odlučili smo se za darove naručene preko Temua. Sve je djelovalo savršeno – puno izbora, niske cijene, bez gužve i nervoze. Nažalost, ispalo je potpuno suprotno. Narudžba nije stigla, pa smo darove tražili u posljednji tren i plaćali ih po visokim cijenama, po principu ‘daj šta daš’”, priča jedan Gruđanin.

Posebno su razočarani oni koji su naručivali dekoracije i sezonske proizvode.

– “Početkom decembra naručila sam božićne stolnjake i kuglice za jelku s Temua. Nažalost, nisu stigli do Božića. Navodno su zapeli na carini. Iskreno, meni više nije ni bitno gdje je problem – ostala sam bez stvari koje sam željela imati za Božić. Sad mi više i ne trebaju”, kaže jedna građanka.

Problema s isporukom bilo je i kod drugih online platformi, ali prema iskustvima kupaca, najveći pritisak osjetio se upravo kod Temua, koji je u BiH trenutno najpopularnija aplikacija za online kupovinu.

Temu od nepoznate aplikacije do broja jedan u BiH

Temu je u izuzetno kratkom roku od gotovo nepoznate aplikacije postao nezaobilazan izbor za online kupovinu u Bosni i Hercegovini. Iako je početkom prošle godine bio gotovo nepoznat, danas je najpopularnija shopping-aplikacija na domaćem Google Play Storeu, a broj korisnika i narudžbi neprestano raste.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih sedam mjeseci 2025. godine u zemlju je stiglo više od 1,15 miliona paketa naručenih putem stranih aplikacija, ukupne vrijednosti veće od 100 miliona KM. Značajan dio tog prometa dolazi upravo s Temua, koji prednjači po broju narudžbi zahvaljujući niskim cijenama i besplatnoj dostavi.

Besplatna dostava, kuponi i naknada za kašnjenje

Ono što Temu razlikuje od drugih kineskih platformi, poput AliExpressa, jeste činjenica da svaka narudžba ima besplatnu dostavu, bez obzira na broj artikala. Korisnicima su dostupni kuponi za prvu kupovinu, ali i dodatni popusti koje dobijaju nakon svake naredne narudžbe.

Tu je i sistem povrata novca, cashbacka i Temu kredita, koji se automatski mogu iskoristiti prilikom sljedeće kupovine. Posebno je zanimljivo to što Temu isplaćuje naknadu za kašnjenje ako paket stigne nakon predviđenog roka – u obliku popusta za buduće kupovine – što druge platforme uglavnom ne nude.

Navike potrošača se mijenjaju, ali pouka je jasna

Sve ove pogodnosti učinile su Temu izuzetno privlačnim, posebno mlađim generacijama koje se pri kupovini oslanjaju na društvene mreže i online recenzije. Sve veći broj građana danas prije kupovine upoređuje cijene u lokalnim prodavnicama i na internetu.

Iako većina Temu pošiljki dolazi avionom iz Kine, što ih često čini bržim od sličnih platformi, enorman broj narudžbi pred praznike ove godine doveo je do zastoja u sistemu.

Iskustvo s kašnjenjem božićnih pošiljki vjerovatno će natjerati građane BiH da ubuduće praznične kupovine planiraju znatno ranije – ili da barem ne ostavljaju sve u rukama online platformi.