Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 28.10.2026. godine (srijeda) na području:

1. Tuzla

Planska isključenja električne energije za područje Tuzla – u dijelu ulica Donji Mosnik, Osmana Vilovića, Fride Laufer, Zlatana Mešića, Klanac i Envera Šiljka u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u dijelu ulica Gornji Mosnik i Klanac u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Čelić

Planska isključenja električne energije za Čelić – u naseljima Vražići i Velino Selo u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naselju Ježinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

-u naseljima: Ćojluk, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje Cage, Krečana, dio naselja Duboki Potok u blizini škole u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Dana 29.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Živinica u naseljima: Kovači, Čokići, Bašigovci Kop,Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje, Bašigovci Livade i Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gornja Orahovica. Donja Orahovica Rijeka i Rječica i Industrijska zona Donja Lohinja u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

– u naseljima: Pribava i Donja Lohinja Industrijska zona Pribava u vremenu od 10:30 do 11:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Mačkovac, Grab Potok, Zlača i Zobik u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.