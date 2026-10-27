Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK, prekidi struje
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 28.10.2026. godine (srijeda) na području:

1. Tuzla

Planska isključenja električne energije za područje Tuzla –  u dijelu ulica Donji Mosnik, Osmana Vilovića, Fride Laufer, Zlatana Mešića, Klanac i Envera Šiljka u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u dijelu ulica Gornji Mosnik i Klanac u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Čelić

Planska isključenja električne energije za Čelić – u naseljima Vražići i Velino Selo u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naselju Ježinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

-u naseljima: Ćojluk, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje Cage, Krečana, dio naselja Duboki Potok u blizini škole u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Dana 29.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Živinica u naseljima: Kovači, Čokići, Bašigovci Kop,Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje, Bašigovci Livade i Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gornja Orahovica. Donja Orahovica Rijeka i Rječica i Industrijska zona Donja Lohinja u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

– u naseljima: Pribava i Donja Lohinja  Industrijska zona Pribava u vremenu od 10:30 do 11:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Mačkovac, Grab Potok, Zlača i Zobik u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Temu mora pooštriti kontrole proizvoda nakon milionske kazne

Vijesti

Rebalans budžeta Tuzle: Više novca za vodu, prevoz i Dom penzionera

BiH

Inflacija u BiH šest posto, ali pojedini troškovi porasli gotovo 28 posto

Istaknuto

Bh. prijevoznici upozoravaju na ozbiljne posljedice: Zbog pravila EU poskupljuje transport robe

Istaknuto

Podignuta optužnica protiv federalnog ministra Rame Isaka

Učitati više