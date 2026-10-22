Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 23.10.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle u naselju Dobrnja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u dijelu naselja Gornje Živinice (dio kupaca u blizini škole- zaseoci Siočići i Grabik)

u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

2. Općine Sapna u naseljima Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

3. Grada Lukavca u naseljima Gnojnica, Berkovica, Kruševica, Dobošnica Donja, Dobošnica Srednja, Krtova, Sižje i dijelu naselja Devetak Hodžići uz magistralni put M4 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

4. Grada Gračanice komplet MZ Donja i Gornja Miričina, MZ Rašljeva, te u naseljima  Donja Orahovica, Basići, Kamenica, Bajići i Dom Donja Orahovica  u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

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