Zbog sumnje na nasilje u porodici: Tuzlaku zabranjen prilazak supruzi, mora napustiti porodični dom

Jasmina Ibrahimović
zgrada Općinskog suda Tuzla
Foto: Zgrada Općinskog suda Tuzla/ Arhiva

Općinski sud u Tuzli izrekao je zaštitne mjere osobi inicijala F.B. zbog postojanja osnova sumnje da je počinila nasilje u porodici. Između ostalog, zabranjeno joj je približavanje supruzi na udaljenost manju od 50 metara, kao i povratak u porodični dom.

Kako je saopćeno iz Općinskog suda u Tuzli, rješenje je doneseno 19. oktobra 2026. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sud je osobi F.B. izrekao tri zaštitne mjere u trajanju od tri mjeseca.

Prva mjera podrazumijeva udaljenje iz kuće i zabranu povratka, dok se druga odnosi na zabranu približavanja supruzi na udaljenost manju od 50 metara.

Trećom mjerom zabranjeni su svaki oblik komunikacije, uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.

Sve tri mjere trajat će po tri mjeseca, a izrečene su s ciljem zaštite osobe za koju postoji sumnja da je bila izložena porodičnom nasilju.

Izricanje zaštitnih mjera ne predstavlja utvrđivanje krivične odgovornosti, već postupanje suda na osnovu zakonskih odredbi kojima se nastoji spriječiti daljnje nasilje i zaštititi sigurnost žrtve.

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