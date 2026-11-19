Nasilje u porodici i nasilje prema ženama bile su glavne teme dvodnevnih radionica održanih 17. i 18. novembra u Lukavcu, na kojima su predstavnici institucija iz Tuzlanskog kantona razgovarali o efikasnijoj zaštiti žrtava i unapređenju međusobne saradnje.

Radionice pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih multidisciplinarnih timova sa područja Tuzlanskog kantona“ organizovala je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s Udruženjem građana „Vive žene“ iz Tuzle.

Učestvovali su članovi multisektorskih timova formiranih u lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, među kojima su i policijski službenici Uprave policije MUP-a TK koji neposredno postupaju po prijavama porodičnog nasilja.

Nasilje u porodici zahtijeva bolju saradnju nadležnih službi

Tokom radionica poseban naglasak stavljen je na odgovornosti institucija koje učestvuju u zaštiti žrtava, pravovremenu razmjenu informacija i usklađeno postupanje nakon prijave nasilja.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH, Ureda u Tuzli, Udruženja „Vive žene“ i Gender centra Federacije BiH govorili su o primjeni Okvirnog protokola o postupanju subjekata zaštite u Federaciji BiH.

Razgovarano je o tome kako jasno podijeliti zadatke između policije i drugih nadležnih institucija, kako bi se unaprijedila koordinacija i omogućilo efikasnije postupanje u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Radionice su bile prilika i za međusobno upoznavanje članova lokalnih timova, razmjenu iskustava iz prakse i bolje razumijevanje uloge svake institucije u sistemu zaštite žrtava, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.