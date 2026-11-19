ŽFK Sloboda 2024 u nedjelju, 22. novembra, na stadionu Tušanj dočekuje ekipu ŽNK Iskra iz Bugojna u okviru 13. kola Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 13 sati, a klub je za navijače pripremio i nagradnu igru.

Nakon gostovanja u Bijeljini, gdje su uprkos porazu pružile dobar otpor favorizovanom Radniku, tuzlanske fudbalerke vraćaju se na domaći teren s ciljem osvajanja novih prvenstvenih bodova.

Susret protiv Iskre predstavlja novi izazov za crveno-crne, koje će pred domaćom publikom pokušati ostvariti pozitivan rezultat.

ŽFK Sloboda 2024 pripremila nagradnu igru za posjetioce

Osim fudbalskog susreta, navijače na Tušnju očekuje i nagradna igra koju klub organizuje u saradnji s Beauty Studiom Lashroom Tuzla.

Tokom utakmice bit će dodijeljena tri poklon-kupona za usluge ovog studija, a pravo učešća imaju svi posjetioci koji kupe ulaznicu, kao i vlasnici važećih članskih kartica kluba.

Cijena ulaznice iznosi pet konvertibilnih maraka.

Iz kluba pozivaju navijače i ljubitelje ženskog fudbala da u nedjelju dođu na Tušanj i podrže domaće fudbalerke u nastavku prvenstvenog takmičenja.

Rad ŽFK Sloboda 2024 podržavaju Grad Tuzla, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Voda Leda, BH Telecom i UG Gorki 2026.