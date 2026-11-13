Ambasada BiH u Švedskoj otvorila telefonsku liniju za bh. državljane

Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu osigurala je posebnu telefonsku liniju za bh. državljane kojima bi tokom boravka u Švedskoj mogle zatrebati konzularne usluge.

Ova mjera uvedena je zbog očekivanog dolaska većeg broja državljana Bosne i Hercegovine u Švedsku tokom narednih dana.

Iz Ambasade su saopćili da će građanima kojima bude potrebna konzularna pomoć biti dostupan broj telefona +46 8 440 05 40.

Građanima se savjetuje da sačuvaju navedeni broj kako bi u slučaju potrebe mogli kontaktirati Ambasadu Bosne i Hercegovine u Stockholmu.

Najveći broj posjetilaca očekuje se zbog sutrašnje utakmice nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Stockholmu, na koju će doputovati i brojni bh. navijači.