Ambasada BiH u Švedskoj otvorila telefonsku liniju za bh. državljane

Jasmina Ibrahimović
Ostalo malo ulaznica za utakmicu Švedska - BiH: Evo kako do njih

Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu osigurala je posebnu telefonsku liniju za bh. državljane kojima bi tokom boravka u Švedskoj mogle zatrebati konzularne usluge.

Ova mjera uvedena je zbog očekivanog dolaska većeg broja državljana Bosne i Hercegovine u Švedsku tokom narednih dana.

Iz Ambasade su saopćili da će građanima kojima bude potrebna konzularna pomoć biti dostupan broj telefona +46 8 440 05 40.

Građanima se savjetuje da sačuvaju navedeni broj kako bi u slučaju potrebe mogli kontaktirati Ambasadu Bosne i Hercegovine u Stockholmu.

Najveći broj posjetilaca očekuje se zbog sutrašnje utakmice nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Stockholmu, na koju će doputovati i brojni bh. navijači.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dan oslobođenja Tuzle: Hanka Paldum i utakmica BiH Trgu slobode

Vijesti

Švedski premijer Ulf Kristersson podnio ostavku

Newsletter

Sloboda u subotu dočekuje Radnik iz Hadžića

Sport

Objavljen prošireni spisak Rumunije za duel sa Zmajevima

Newsletter

Sloboda nakon dobrog starta gostuje Budućnosti iz Banovića

Istaknuto

Sloboda danas na Tušnju igra protiv Majevice

Istaknuto

Jak vjetar u BiH: Udari do 80 km/h, evo kakvo se vrijeme očekuje u Tuzli i drugim gradovima

Istaknuto

Sloboda večeras dočekuje Drinu u Mejdanu, Tuzlaci žele novu pobjedu

BiH

U Republici Srpskoj za deset mjeseci zatvoreno 446 firmi

Istaknuto

Kiša i jak vjetar otežavaju saobraćaj u BiH, radovi usporavaju vožnju na brojnim dionicama

Istaknuto

Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima

Učitati više