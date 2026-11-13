U Republici Srpskoj za deset mjeseci zatvoreno 446 firmi

U Republici Srpskoj tokom prvih deset mjeseci 2026. godine zatvoreno je 446 firmi, što je za 96 više nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno, broj novoosnovanih preduzeća gotovo je ostao na prošlogodišnjem nivou, pokazuju podaci Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Prema evidenciji APIF-a, od januara do kraja oktobra registrovan je 861 novi poslovni subjekt, dok je prošle godine u istom periodu osnovana 851 firma. Za razliku od blagog rasta broja novih preduzeća, broj zatvorenih firmi povećan je za više od 27 posto.

U Banjaluci je zabilježen nepovoljniji odnos između novoosnovanih i odjavljenih poslovnih subjekata. Tokom deset mjeseci ove godine ugašeno je 138 firmi, odnosno 19 više nego prošle godine. Istovremeno je registrovano 387 novih preduzeća, dok ih je u istom periodu 2025. bilo 418.

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Predrag Mlinarević smatra da se samo na osnovu broja otvorenih i zatvorenih firmi ne mogu donositi pouzdani zaključci o stanju privrede.

Za precizniju procjenu, kako objašnjava, potrebno je znati u kojim djelatnostima su poslovala ugašena preduzeća, koliko su radnika zapošljavala i kolike su prihode ostvarivala. Jednako su važni podaci o veličini i poslovnim kapacitetima novoosnovanih firmi.

Razlozi zatvaranja preduzeća razlikuju se zavisno od djelatnosti. Kompanije koje posluju na inostranim tržištima mogu se suočiti sa smanjenjem potražnje i gubitkom kupaca, dok uslužni sektor često opterećuju problemi s likvidnošću i konkurencijom. Dodatnu poteškoću predstavlja nedostatak radnika, posebno u djelatnostima koje zahtijevaju veliki broj zaposlenih.

Prema ocjeni Mlinarevića, podaci o gašenju firmi u Republici Srpskoj zasad ne ukazuju na velike promjene u privrednoj strukturi. Za procjenu stvarnih posljedica po zaposlenost i ekonomsku aktivnost neophodna je detaljnija analiza poslovanja preduzeća koja su prestala s radom, ali i onih koja su tek osnovana.

Izvor: Nezavisne novine