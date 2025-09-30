Grad Živinice Open 2025 ponovo okuplja privrednike iz cijelog svijeta

Nedžida Sprečaković
Živinice Open 2025 ponovo okuplja privrednike
Živinice Open bit će održan i ove 2025. godine na početku oktobra

Grad Živinice od 1. do 3. oktobra 2025. godine po drugi put će biti domaćin Međunarodnih privrednih susreta Živinice Open 2025, manifestacije koja okuplja poslovne lidere, investitore, institucije i partnere iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.

Program Živinice Open 2025 obuhvata niz aktivnosti koje povezuju privredu i zajednicu, uključujući poslovne forume, panel diskusije, B2B susrete i prezentacije kompanija, uz poseban kulturno-zabavni segment. Fokus događaja stavljen je na razmjenu iskustava i kreiranje novih partnerstava između domaćih i međunarodnih aktera.

Na manifestaciji Živinice Open 2025 očekuje se učešće predstavnika Vlade Federacije BiH, Vlade Tuzlanskog kantona, diplomatskog kora, međunarodnih razvojnih organizacija, kao i vodećih kompanija iz oblasti industrije, energetike, poljoprivrede, trgovine i IT sektora. Organizatori ističu da će susreti u Živinicama biti prilika za privrednu promociju i jačanje međunarodne saradnje.

