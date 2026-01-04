Zbog snijega obustavljen saobraćaj na putu Kladanj–Živinice

Zbog snijega koji intezivno pada, otežano je saobraćanje u većem dijelu naše zemlje. Posebno upozoravamo na dionice u višim planinskim predjelima.

Zbog oborenog stabla, obustavljen je saobraćaj u mjestu Kotornica, na magistralnom putu Kladanj-Živinice.

Zbog snježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), Konjic-Bradina, Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Sarajevo-Pale (Romanija) obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Putnička vozila saobraćaju otežano, uz obaveznu zimsku opremu i pojačan oprez.

Preko planinskih prevoja Karaula, Nišići, Makljen, Mlinište, Borova Glava i Čemerno preporučuje se upotreba lanaca za teretna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćili su iz BIHAMK-a.