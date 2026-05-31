Duge kolone vozila na izlazu iz BiH, obustave i radovi na više dionica

Zbog održavanja sportske manifestacije danas, 31. maja, od 8 do 13 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva, u dužini od tri kilometra. Vozila se na ovoj dionici usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš u Hrvatskoj i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.