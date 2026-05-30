Saobraćaj u BiH odvija se bez većih zastoja, pojačan promet na nekoliko graničnih prelaza

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz umjeren intenzitet vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet, zbog čega se vozačima savjetuje opreznija vožnja, držanje propisanog odstojanja i poštivanje saobraćajnih propisa.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone. Za teretna vozila čija masa prelazi 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra. Vozila se na ovom dijelu preusmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, gdje se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani, Bosanska Krupa. Također, od 14 sati do ponoći bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka, Jajce, na dionici Karanovac, Krupa na Vrbasu.

Pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježen je na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada kratkotrajna.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.