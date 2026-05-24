Obustave i preusmjeravanja saobraćaja na pojedinim cestama u BiH

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila čija masa prelazi 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica i Bijača–Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog održavanja auto trke, danas od 10 do 17:30 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti R-442b-krak, od skretanja prema Bjelašnici s regionalnog puta koji vodi prema Dejčićima do parkinga ispred hotela Maršal.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić–Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Prema informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak saobraćaj je zabranjen za sva teretna vozila.